محمد فراج يتعرض لأزمات نفسية في مسلسله الجديد برمضان 2026

تعاقد الفنان محمد فراج على بطولة مسلسل “أب ولكن” المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2026، والعمل من تأليف ماريان هاني، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وعلمت فيتو أن الفنان محمد فراج سوف يتعرض لأزمات نفسية خلال الأحداث سوف تقلب حياته رأسًا على عقب.

وكان آخر أعمال الفنان محمد فراج مسلسل “في رواية أحدهم” الذي بدأ في تصوير أحداثه خلال الفترة الماضية.

وقال مخرج العمل ماندو العدل في منشور له عبر الفيس بوك: “بسم الله الرحمن الرحيم.. أول يوم تصوير مسلسل (في رواية أحدهم - ورد وشوكولاتة)، ١٠ حلقات، تأليف محمد رجاء، إنتاج جمال العدل - Yango Play”.

وكشف ماندو عن النجوم المشاركين في المسلسل وهم محمد فراج وزينة ومريم الخشت وصفاء الطوخي ومها نصار.

آخر أعمال ماندو العدل

وعرض لماندو العدل في رمضان الماضي مسلسل الغاوي، وهو بطولة كوكبة من النجوم في مقدمتهم؛ أحمد مكي وعائشة بن أحمد وأحمد بدير وعمرو عبد الجليل وأحمد كمال.

كما شارك فيه كل من؛ محمد لطفي كرم جابر وتامر شلتوت وولاء الشريف وهاجر عفيفي ومغني الراب أب يوسف والمغني الشعبي كزبرة.

مسلسل الغاوي من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج محمد العدل، وينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويجسد الفنان أحمد مكي خلال الأحداث شخصية تدعى شمس ناصر العدوي، وهو يغوي تربية الحمام ويتمتع بمهارة كبيرة في تدريبه، حيث تربى وسط أهل الحارة داخل حي الجمالية، وترك تعليمه ليتعلم صنعة.

