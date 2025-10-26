هاجر أحمد زوجة محمد فراج في مسلسل "أب ولكن"

تلعب الفنانة هاجر أحمد دور زوجة محمد فراج في مسلسل "أب ولكن"، المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وتجسد هاجر شخصية مليئة بالعواطف والصراعات الداخلية، حيث تعيش قصة حب قوية مع زوجها محمد فراج، وتساهم هذه العلاقة في تطور الأحداث بشكل درامي مثير، حيث تشهد تقلبات كبيرة تؤثر على مجريات الأحداث، وتدفع الشخصيات إلى اتخاذ قرارات مصيرية تغير مسار حياتهم.

ومن المتوقع أن يشهد العمل تطورًا مشوقًا في العلاقة بين الزوجين، مما يعكس صراع الحب والمشاعر في إطار درامي مشوق.

وكان الفنان محمد فراج قد تعاقد على بطولة مسلسل “أب ولكن” المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2026، والعمل من تأليف ماريان هاني، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وعلمت “فيتو” أن الفنان محمد فراج سوف يتعرض لأزمات نفسية خلال الأحداث سوف تقلب حياته رأسًا على عقب.

يذكر أنه كان آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد الدرامية مشاركتها في مسلسل المعلم خلال عام 2024، مع الفنان مصطفى شعبان.

قصة مسلسل المعلم 2024

والمعلم مسلسل (شعبى) تدور قصته حول التأخير في الانتقام يجعل الضربة أشد قسوة، تلك المقولة هي المحرك الأساسى لدراما العمل حيث يستميت البطل في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذى تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذى تنطبق عليه مقولة كن حريصًا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم.

مسلسل المعلم 2024

ومسلسل المعلم من بطولة مجموعة من النجوم بجانب مصطفى شعبان، ومن أبرزهم؛ الفنانة سهر الصايغ، الفنانة انتصار، الفنانة سلوى خطاب، الفنان أحمد بدير، الفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان سيد رجب، بتوقيع المخرج مرقس عادل وإنتاج سينرجي.

