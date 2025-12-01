الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

طقس اليوم،فيتو
طقس اليوم،فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية  سقوط أمطار خفيفة اليوم قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة. 

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثرة على بعض المناطق. 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء. 

وأعلنت هيئة  الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء. 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  23

درجة الحرارة الصغرى: 14



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 13

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 11

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 15
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس اليوم الطقس اليوم الاثنين الطقس في القاهرة

مواد متعلقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس غدا، أجواء باردة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

شبورة كثيفة ورياح، تفاصيل حالة الطقس غدا الإثنين

الطقس الآن، سحب تحجب أشعة الشمس وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم، توقعات بسقوط الأمطار على هذه الأماكن

انخفاض كبير في درجات الحرارة، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأحد

الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الأحد فى القاهرة والمحافظات

الأكثر قراءة

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

خبير قانون دولى: السلوك الاستفزازي المتعمد يكشف العقلية الإجرامية للاحتلال

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

بعد تطبيق الحجز الحصري، المواعيد الجديدة لزيارة قاعات المتحف المصري الكبير

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

بعد تطبيق الزيادة الجديدة، أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

إسرائيل تمنع 6 آلاف شاحنة مساعدات تابعة لـ الأونروا من دخول غزة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بزيادة في الرزق

"اللهم أرحم من لا مأوى له"، كيف تحمي نفسك من برد الشتاء؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads