الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الأحد فى القاهرة والمحافظات

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة غدا والتى تنخفض انخفاضا ملحوظا يسود طقس  معتدل للحرارة على  أغلب الأنحاء، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

القاهرة تسجل 23 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد

رياح وأمطار على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم السبت


الطقس غدا فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره و فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   13  ودرجة الحرارة العظمى 23

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  12 و درجة الحرارة العظمى 24

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى  23

الإسكندرية:درجة الحرارة: 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09  و درجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 21

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  24

السويس: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى: 23

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 28

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  09 ودرجة الحرارة العظمى 22  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة  الحرارة العظمى 23

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 09  ودرجة الحرارة العظمى:  24

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  12 ودرجة الحرارة العظمى 26

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 29

أسوان: درجة الحرارة  17 ودرجة الحرارة العظمى 31
 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة غدا الأحد درجات الحرارة غدا

مواد متعلقة

طقس الغد، أمطار خفيفة ونشاط للرياح على هذه المناطق

حالة الطقس غدا الأحد، شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق

القاهرة تسجل 23 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، العظمى بالعاصمة الجديدة 27

ارتفاع بالقاهرة وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

رياح وأمطار على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم السبت

شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق غدا السبت

نشاط للرياح على هذه المدن وسحب منخفضة على شمال البلاد، تفاصيل حالة الطقس السبت

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتأخر أمام فولهام 2/0 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتقدم 3-0 على إيفرتون بالشوط الأول

توتنهام يسقط بالخسارة أمام فولهام 2-1 في الدوري الإنجليزي

أتلتيكو مدريد يهزم ريال أوفييدو 2-0 ويطارد الريال في وصافة الليجا

بالأسماء، تفاصيل إلغاء الإدارية العليا لانتخابات النواب في 11 دائرة بالمرحلة الأولى

الإدارية العليا تلغي انتخابات الدائرة التاسعة بكوم حمادة ومركز بدر بالبحيرة

القاهرة تسجل 23 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد

الإدارية العليا تلغي الانتخابات في دائرة المنتزه بالإسكندرية

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دولة التلاوة، الشيخ طه النعماني ينافس المتسابق محمد محفوظ على جمال الصوت (فيديو)

المتسابق أبو العلا يبهر “دولة التلاوة” بقراءة تهز القلوب، وهذه نصيحة لجنة التحكيم (فيديو)

"دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ منصور الشامى الدمنهورى: صوت نادر ومدرسة عريقة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية