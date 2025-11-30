الطقس الآن، سحب تحجب أشعة الشمس وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

18 حجم الخط

الطقس اليوم، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد يصاحبها فرص لسقوط الأمطار.

مع استمرار ظهور السحب العالية على بعض المناطق من جنوب البلاد وسيناء تعمل على حجب بعض من أشعة الشمس وتلطيف الأجواء.

ودرجة الحرارة الآن في القاهرة الكبرى 20 درجة

حالة الطقس اليوم الأحد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا،ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وأخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 13



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16



