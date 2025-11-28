الجمعة 28 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل  للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء. 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  26

درجة الحرارة الصغرى: 16



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 13

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 11

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 17
 

الجريدة الرسمية