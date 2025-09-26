الجمعة 26 سبتمبر 2025
البامية الطازجة تحمي من السرطان وتصلب الشرايين وتنظم السكر بالدم

فوائد البامية، البامية من الخضراوات الشهيرة التي لها شعبية كبيرة في الوطن العربي حيث تقدم بطرق مختلفة ومميزة ولها عشاق كثيرون.

وفوائد البامية، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها في موسمها.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البامية من الخضراوات الشهيرة في المطبخ العربي والشرقي، وتعرف بمذاقها المميز وقيمتها الغذائية العالية، وهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، وتستخدم في إعداد العديد من الأطباق اللذيذة مثل "طاجن البامية" أو "البامية باللحمة"، ولا تقتصر أهميتها على الطهي فقط، بل تمتد فوائدها إلى الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض.

القيمة الغذائية للبامية

وأضاف السيد، أن البامية تحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الأساسية مثل فيتامين C الذي يقوي جهاز المناعة، وفيتامين A المهم لصحة العيون والجلد، وفيتامين K الذي يعزز تجلط الدم ويحافظ على صحة العظام، وحمض الفوليك الضروري لصحة الحوامل ونمو الجنين، زومعادن مثل الكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم.

فوائد البامية للصحة 

وتابع، أن من فوائد البامية للصحة:

  • البامية من أفضل الخضروات الغنية بالألياف الطبيعية، التي تساعد على تحسين الهضم وتسهيل حركة الأمعاء.
  • تقي من الإمساك وتقلل من مشكلات القولون.
  • تعمل الألياف على تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.
  • بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C والفلافونويدات، تساعد البامية على مقاومة الالتهابات.
  • تعزز قدرة الجسم على محاربة الفيروسات والبكتيريا الضارة.
  • الألياف الذائبة في البامية تقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الدم.
  • البوتاسيوم الموجود بها يساعد على ضبط ضغط الدم.
  • مضادات الأكسدة تقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.
  • تشير دراسات إلى أن البامية تساعد على تنظيم امتصاص السكر وتقليل ارتفاعه بعد الوجبات.
  • الألياف الذائبة تساهم في استقرار مستويات الجلوكوز بالدم، مما يجعلها خيار مفيد لمرضى السكري.
  • غنية بفيتامين A وبيتا كاروتين، وهما عنصران مهمان لصحة العين، وتحمي من ضعف النظر وأمراض العيون المرتبطة بالتقدم في العمر مثل الضمور البقعي.
  • تحتوي البامية على الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K، وهي عناصر أساسية لتقوية العظام.
  • تساهم في الوقاية من هشاشة العظام خاصة عند كبار السن والنساء بعد انقطاع الطمث.
  • حمض الفوليك في البامية يساعد على منع التشوهات الخلقية للجنين، ويساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء ويقي الأم من الأنيميا.
  • مضادات الأكسدة تساعد على حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة، وفيتامين C يعزز إنتاج الكولاجين للحفاظ على مرونة الجلد، والمعادن والفيتامينات تدعم قوة الشعر وتقلل من تساقطه.
  • تحتوي البامية على سعرات حرارية قليلة، وهى غنية بالألياف التي تمنح إحساس بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من الإفراط في تناول الطعام.
  • المواد المضادة للأكسدة والالتهابات في البامية تساعد على تقليل التهابات المفاصل والجسم بشكل عام.
  • بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات، تساهم في محاربة الجذور الحرة التي قد تسبب السرطان.
فوائد الأفوكادو، يحمى من سرطان الجهاز الهضمي ويقوى العظام

فوائد البقدونس، يعزز صحة الكلى ويحمي من أمراض القلب والسرطان

 

