الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تصوير جوي يرصد تقدم أعمال تركيب الكمرات في مشروع مترو الإسكندرية (صور)

مترو الاسكندرية،
مترو الاسكندرية، فيتو
18 حجم الخط

يشهد مشروع مترو الإسكندرية، الذي يُعد نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي بالمدينة، تقدمًا ملحوظًا في أعمال المرحلة الأولى، والتي تمتد بطول 21.7 كيلو متر من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية

ويشتمل المشروع على 20 محطة (6 سطحية و14 علوية)، مقسمة بين مسار سطحي بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى ما قبل الظاهرية، ومسار علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير.

تتواصل أعمال الإنشاءات بوتيرة متسارعة، حيث يجري حاليًا تركيب الكمرات الخاصة بكباري المسار في القطاعات الممتدة من محطة طوسون وحتى محطة غبريال، كما يشهد المشروع تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي، بالإضافة إلى أعمال الأساسات (الخوازيق والقواعد) والأعمدة الخاصة بالمحطات على طول المسار.

على صعيد آخر، تشهد ورشتا المشروع في أبو قير وكفر عبده تقدمًا في أعمال التسوية والأسوار، مع بدء أعمال المباني والبنية التحتية بورشة كفر عبده، وتعكس هذه الأعمال الشاملة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان سير المشروع وفق أعلى المعايير الهندسية والهندسية.

مزايا مشروع مترو الإسكندرية 

يُنتظر أن يُحدث مترو الإسكندرية نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة بالمدينة الساحلية، كما سيسهم المشروع بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية، من خلال استيعاب حركة النقل المتزايدة وتخفيف الاختناقات المرورية، فضلًا عن خفض استهلاك الوقود بالاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

يهدف المشروع إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط، خاصة بعد إلغاء المزلقانات والمعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، ومن المتوقع أن تزيد الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60,000 راكب/ساعة/اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

ويتميز الخط الجديد بقدرته على تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة، مما يعزز التكامل بين وسائل النقل المختلفة في المدينة ويسهل تنقل المواطنين.

وتتجاوز رؤية المشروع المرحلة الأولى، حيث تجري حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية التي تمتد بطول 31 كم من بعد محطة الظاهرية حتى الكيلومتر 21 عبر طريق الإسكندرية/مطروح، وتشتمل على 22 محطة، كما تُدرس المرحلة الثالثة لربط الكيلومتر 21 بمطار برج العرب، لتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول من شبكة القطار السريع، مما يؤكد التخطيط المستقبلي الشامل لتطوير منظومة النقل بالإسكندرية.

النقل المستدام مشروعات البنية التحتية تنمية الإسكندرية نقل جماعي طاقة كهربائية تخفيف الازدحام مراحل المشروع مصر ابو قير مترو الاسكندرية

