رئيس محكمة ينهي حياته في الإسكندرية بإطلاق النار علي نفسه

أقدم رئيس جنح مستأنف بمحكمة الرمل الجزئية بالإسكندرية على قتل نفسه اليوم، داخل الاستراحة الخاصة بالقضاة في منطقة سموحة، بعد أن أنهى عمله بشكل طبيعي بإطلاق الرصاص على نفسه.

وانتقلت قوات الأمن والنيابة العامة إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابساته ومعرفة دوافع اطلاق النار على نفسه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



في سياق آخر، شهدت منطقة الرمل ثاني في الإسكندرية، واقعة اعتداء مسن على طفلة بالشقة محل سكنه بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة

