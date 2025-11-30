الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس محكمة ينهي حياته في الإسكندرية بإطلاق النار علي نفسه

جثة
جثة
18 حجم الخط

أقدم رئيس جنح مستأنف بمحكمة الرمل الجزئية بالإسكندرية على قتل نفسه اليوم، داخل الاستراحة الخاصة بالقضاة في منطقة سموحة، بعد أن أنهى عمله بشكل طبيعي بإطلاق الرصاص على نفسه.

وانتقلت قوات الأمن والنيابة العامة إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابساته ومعرفة دوافع اطلاق النار على نفسه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في سياق آخر، شهدت منطقة الرمل ثاني في الإسكندرية، واقعة اعتداء مسن على طفلة بالشقة محل سكنه بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قاضي ينهي حياته انتحار قاضي قاضي يطلق النار علي نفسه محكمة جنح الاسكندرية

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين إشبيلية وريال بيتيس في الشوط الأول

توقف مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني بسبب شغب الجماهير

الدوري الإسباني، فياريال يفوز على سوسيداد 3-2 في الوقت القاتل

تحت أنظار محمد صلاح، ليفربول يفوز على وست هام بثنائية (فيديو)

رئيس محكمة ينهي حياته في الإسكندرية بإطلاق النار علي نفسه

كأس مصر، تعادل سلبي بين إنبي والمقاولون في الشوط الأول

إنبي يخطف فوزا قاتلا أمام المقاولون ويطيح به خارج كأس مصر

الدوري الإنجليزي، تشيلسي بـ10 لاعبين يتعادل مع آرسنال 1-1

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: الانتهاء من أعمال تطوير 839 مزلقانا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اختلف فيه الفقهاء، حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم

الإفتاء توضح حكم اختراق الهاكر لحسابات المعتدين على الناس

مسجد السقيا بالمدينة المنورة وقصة بنائه وفضله

المزيد
الجريدة الرسمية