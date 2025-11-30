الأحد 30 نوفمبر 2025
إزالة 20 حالة تعدٍّ واسترداد 68 فدانًا من أملاك الدولة بالقليوبية

واصلت محافظة القليوبية جهودها للتصدي الحاسم لأعمال البناء المخالف والتعدي على أراضي الدولة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الخانكة حملة مكبرة بقرية القلج، أسفرت عن إزالة عدد من التعديات على أراضي أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي.

تموين القليوبية يضبط 3.3 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء

إعلان الكشوف الأولية للمرشحين على مقعد النقيب بفرعية للمحامين في جنوب القليوبية

وجاءت الحملة القليوبية  بحضور اللواء أحمد أبو بكر رئيس مركز ومدينة الخانكة، والأستاذة ولاء محمد نائب رئيس المجلس، وأسفرت عن إزالة 20 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة، بإجمالي مساحة مبانٍ مخالفة بلغت نحو 2200 متر مربع.

وشملت الإزالات حالتين لأعمدة بالدور الأرضي، وحالتين مبانٍ سويسي، بالإضافة إلى 16 حالة مبانٍ مسلحة بمنطقة القلج، فيما بلغت مساحة الأراضي المستردة من التعديات نحو 68 فدانًا من أراضي الإصلاح الزراعي.

وشاركت في أعمال الحملة القليوبية  الجهات المعنية، من بينهم مسؤول الإصلاح الزراعي بمنطقة القلج، والدكتور رفعت عياد مدير الإدارة الزراعية بالخانكة، والأستاذ محمود سلامة رئيس الوحدة المحلية بالقلج، إلى جانب ممثلي القسم الهندسي وقسمي الإشغالات والإزالات بمركز الخانكة.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن المحافظة مستمرة بكل حزم وقوة في مواجهة أي تعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، مشددًا على أن استرداد حق الشعب وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء يأتيان على رأس أولويات العمل التنفيذي. كما وجّه رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات، والتعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة للبناء المخالف منذ بدايتها، حفاظًا على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

