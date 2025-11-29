السبت 29 نوفمبر 2025
كنت بطبط عليهم، القبض على فراش مدرسة دولية بالإسكندرية بتهمة التحرش

القبض على فراش مدرسة
القبض على فراش مدرسة دولية بالإسكندرية، فيتو
ألقت الأجهزة الأمنية بمباحث قسم منتزه ثان  القبض على فراش، بإحدى المدارس الدولية الشهيرة،  بنطاق دائرة القسم، لاتهامه بالتحرش والاعتداء على 4 طلاب بمرحلة رياض الأطفال.

وترجع تفاصيل الواقعة  إلى تلقي  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا في قسم شرطة المنتزة ثان، بورود بلاغ من أولياء أمور، عن اعتداء فراش في مدرسة دولية شهيرة بالإسكندرية، جسديا على أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال، داخل أروقة المدرسة.

وبحسب أقوال العامل خلال تحقيقات الأجهزة أمنية،  أنكر الجريمة قائلا: كنت بطبط عليهم فقط ولم اعتد عليهم، فيما لا تزال التحقيقات جارية. 

 

 وجار عرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية