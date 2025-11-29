كنت بطبط عليهم، القبض على فراش مدرسة دولية بالإسكندرية بتهمة التحرش

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمباحث قسم منتزه ثان القبض على فراش، بإحدى المدارس الدولية الشهيرة، بنطاق دائرة القسم، لاتهامه بالتحرش والاعتداء على 4 طلاب بمرحلة رياض الأطفال.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا في قسم شرطة المنتزة ثان، بورود بلاغ من أولياء أمور، عن اعتداء فراش في مدرسة دولية شهيرة بالإسكندرية، جسديا على أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال، داخل أروقة المدرسة.

وبحسب أقوال العامل خلال تحقيقات الأجهزة أمنية، أنكر الجريمة قائلا: كنت بطبط عليهم فقط ولم اعتد عليهم، فيما لا تزال التحقيقات جارية.

وجار عرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.