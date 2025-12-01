محمد عبد الجليل: الأهلي العقبة الوحيدة أمام هيمنة المغرب إفريقيًّا

18 حجم الخط

أعرب محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، عن حزنه الشديد بسبب أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي في الكونفدرالية، مؤكدًا أن السلوك العدائي من الجماهير المغربية كان مفاجئًا وغير مبرر، رغم الدعم الكبير الذي تقدمه مصر للمغرب في السنوات الأخيرة.

الأهلي عقبة أندية المغربية

وقال عبد الجليل خلال تصريحات تلفزيونية إن المباراة شهدت أخطاء تحكيمية واضحة أثّرت على سيرها، مؤكدًا أن غضب الجماهير المغربية كان مبالغًا فيه، على الرغم من أن العلاقات بين الشعبين والاتحادين دائمًا ما تقوم على الاحترام المتبادل.

وأضاف أن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي، أصبح من الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الكرة الإفريقية، وأن المغرب تتقدم بخطوات ناجحة وعلينا أن نستفيد من تجربتهم.

وأكد عبد الجليل أن الأهلي بات العقبة الوحيدة أمام سيطرة المغرب على البطولات الإفريقية، بعدما تفوقوا على مستوى المنتخبات، لافتًا إلى أن مستوى الأهلي الفني في الوقت الحالي أصبح أفضل بكثير.

وأشار إلى أن خط دفاع الأهلي ظهر بصورة مميزة خلال مواجهة الجيش الملكي، وأن اللاعبين تحلّوا بالهدوء والانضباط طوال اللقاء رغم الاحتقان الجماهيري، مؤكدًا أن تصرفاتهم داخل الملعب كانت تعكس ثقة وخبرة كبيرة.

وأبدى عبدالجليل ارتياحه لدخول سيد عبدالحفيظ وياسين منصور إلى الصورة داخل النادي الأهلي، معتبرًا أن هذا يعزز الاستقرار الإداري والفني.

وعن بطولة الدوري، قال إن بيراميدز يقترب من صدارة الجدول لكنه يعاني من ضعف في مستوى البدلاء مقارنة بالعناصر الأساسية، بينما يرى أن الأهلي أصبح "قويًا جدًا" ولديه الأفضلية في المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.