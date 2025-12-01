الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد عبد الجليل: الأهلي العقبة الوحيدة أمام هيمنة المغرب إفريقيًّا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو
18 حجم الخط

أعرب محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، عن حزنه الشديد بسبب أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي في الكونفدرالية، مؤكدًا أن السلوك العدائي من الجماهير المغربية كان مفاجئًا وغير مبرر، رغم الدعم الكبير الذي تقدمه مصر للمغرب في السنوات الأخيرة.

الأهلي عقبة أندية المغربية 

وقال عبد الجليل خلال تصريحات تلفزيونية إن المباراة شهدت أخطاء تحكيمية واضحة أثّرت على سيرها، مؤكدًا أن غضب الجماهير المغربية كان مبالغًا فيه، على الرغم من أن العلاقات بين الشعبين والاتحادين دائمًا ما تقوم على الاحترام المتبادل.

وأضاف أن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي، أصبح من الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الكرة الإفريقية، وأن المغرب تتقدم بخطوات ناجحة وعلينا أن نستفيد من تجربتهم.

وأكد عبد الجليل أن الأهلي بات العقبة الوحيدة أمام سيطرة المغرب على البطولات الإفريقية، بعدما تفوقوا على مستوى المنتخبات، لافتًا إلى أن مستوى الأهلي الفني في الوقت الحالي أصبح أفضل بكثير.

وأشار إلى أن خط دفاع الأهلي ظهر بصورة مميزة خلال مواجهة الجيش الملكي، وأن اللاعبين تحلّوا بالهدوء والانضباط طوال اللقاء رغم الاحتقان الجماهيري، مؤكدًا أن تصرفاتهم داخل الملعب كانت تعكس ثقة وخبرة كبيرة.

وأبدى عبدالجليل ارتياحه لدخول سيد عبدالحفيظ وياسين منصور إلى الصورة داخل النادي الأهلي، معتبرًا أن هذا يعزز الاستقرار الإداري والفني.

وعن بطولة الدوري، قال إن بيراميدز يقترب من صدارة الجدول لكنه يعاني من ضعف في مستوى البدلاء مقارنة بالعناصر الأساسية، بينما يرى أن الأهلي أصبح "قويًا جدًا" ولديه الأفضلية في المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخطاء تحكيمية الأهلي والجيش الملكي الأهلي والجيش الاتحاد الاحترام المتبادل الأهلي

مواد متعلقة

ريال مدريد يتعثر أمام جيرونا ويفرط في الصدارة

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة

طاهر محمد يكشف كواليس خناقة مباراة الجيش الملكي ويؤكد: أتقبل الانتقادات ولكن

كوكا يكشف كواليس إيقافه في الدوري الفرنسي ويتحدث عن مفاوضات الزمالك

الأكثر قراءة

ضوابط التقديم للحج بوزارة التعليم العالي (إنفوجراف)

الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة الـ32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، اليوم

اليوم، انطلاق بطولة كأس العرب 2025

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

كيف نظم الدستور اختصاص محكمة النقض للفصل في صحة عضوية النواب؟

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم وسط أزمة "السوق السوداء"

محمد عبد الجليل: الأهلي العقبة الوحيدة أمام هيمنة المغرب إفريقيًّا

مواعيد عرض مسلسل 2 قهوة على منصة Watch It

خدمات

المزيد

أسعار اللحوم اليوم الإثنين، انخفاضات جديدة في السوق المحلية

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم وسط أزمة "السوق السوداء"

انخفاض يصل لـ 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ضوابط التقديم للحج بوزارة التعليم العالي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية