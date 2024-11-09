أفضل نظام غذائي لمرضى مقاومة الإنسولين

تزيد مقاومة الإنسولين من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والأول، كما أن تشخيص مقاومة الأنسولين هو علامة تحذير مبكرة.

قد يتمكن الشخص من منع مرض السكري من خلال اختيار نمط حياة صحي، بما في ذلك ممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي متوازن، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

نصائح حول النظام الغذائي لمرضى مقاومة الإنسولين

بشكل عام، من الأفضل اختيار الأطعمة الكاملة غير المعالجة وتجنب الأطعمة المعالجة بشكل كبير.

الأطعمة المعالجة بشكل كبير، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز والصودا، وتهضم بسرعة كبيرة ويمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم، وهذا يضع ضغطًا إضافيًا على البنكرياس، مما يجعل هرمون الأنسولين يمنع الجسم الأنسولين من العمل بشكل صحيح لخفض مستويات السكر في الدم للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين.

كما ارتبطت الدهون المشبعة بمقاومة الأنسولين، الدهون الصحية غير المشبعة، هي خيار أفضل، فتناول الأطعمة الغنية بالألياف والوجبات المختلطة، وليس الكربوهيدرات وحدها، يمكن أن يساعد في إبطاء عملية الهضم وتخفيف الضغط عن البنكرياس.

الخضروات

الخضروات منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يجعلها طعامًا مثاليًا للمساعدة على التحكم في نسبة السكر في الدم، وتتضمن الخيارات الصحية:

الطماطم

الفاصوليا الخضراء

الجزر

الفلفل الملون

الخضروات الخضراء مثل السبانخ والكرنب والملفوف والكرنب

الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل

قد تبدو عصائر الخضروات صحية، لكنها لا تكون مشبعة ولا تحتوي على ألياف مثل الخضروات الطازجة.

الفاكهة

تناول بعض الفاكهة للحصول على: ( الألياف - الفيتامينات - المعادن)

من المهم اختيار الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مثل:

التفاح

التوت

الموز الأخضر

العنب

البرقوق

الخوخ

يجب تجنب عصائر الفاكهة لأنها يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة مثل الصودا العادية، حتى العصائر غير المحلاة أو تلك التي تحمل علامة "بدون إضافة سكر" تحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية.

منتجات الألبان

تمنح منتجات الألبان الكالسيوم الذي يحتاجه الشخص للمساعدة في تعزيز قوة الأسنان والعظام.

يمكن اختيار الحليب والزبادي قليل الدسم وغير المحلى، وتجنب الحليب الكامل والزبادي كامل الدسم لأن تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة الموجودة في الدهون الحيوانية يرتبط بمقاومة الأنسولين.

إذا كان الشخص يعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فيمكن أن يجرب الحليب البديل غير المحلى مثل حليب الصويا المدعم أو خيارات حليب البقر الخالية من اللاكتوز، يعد حليب الأرز واللوز أيضًا من خيارات الحليب البديلة، لكنهما يحتويان على القليل جدًا من البروتين أو القيمة الغذائية.

الحبوب الكاملة

الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة جيدة للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين، لإنها غنية بـ ( الفيتامينات - الألياف - المعادن).

يعتقد بعض الناس أن تجنب جميع الكربوهيدرات أمر مهم للوقاية من مرض السكري، ولكن مصادر الكربوهيدرات الصحية الكاملة غير المعالجة هي في الواقع مصدر جيد للوقود للجسم، ومع ذلك، لا يزال من الضروري التحكم في أجزاء من هذه الخيارات الصحية.

من المهم التركيز على اختيار الحبوب الصحية غير المعالجة قدر الإمكان، من المفيد أيضًا تناول هذه الأطعمة كوجبة مختلطة، مع البروتين والدهون، حيث يمكن أن تساعد هذه على تجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

من الأمثلة:

الحبوب الكاملة المصنوعة من القمح الكامل أو المطحونة بالحجر

الشوفان الكامل ودقيق الشوفان

الذرة الكاملة أو دقيق الذرة

الأرز البني

الشعير الكامل

الجاودار الكامل

الأرز البري

الفارو الكامل

الكينوا

الدخن

الحنطة السوداء

الفاصوليا والبقوليات

الفاصوليا مصدر ممتاز للألياف، فهي ترفع مستويات السكر في الدم ببطء، وهو أمر مفيد للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين

الأسماك

يمكن للأسماك المحملة بأحماض أوميجا 3 الدهنية أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وهي حالة شائعة لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري، وتشمل الأسماك الغنية بالأوميغا 3 ما يلي:

السلمون

الماكريل

الرنجة

السردين

التونة

التروتة

كما أن البلطي وسمك القد والسمك المفلطح والهلبوت والحدوق مفيدة أيضًا، ولكنها تحتوي على نسبة أقل من الأوميغا 3 لأنها تحتوي على نسبة أقل من الدهون الإجمالية.

ومع ذلك، كما هو الحال مع جميع الأطعمة، يجب الحد من تناول الأسماك المقلية.

الدواجن

للحفاظ على استهلاك الدواجن الصحي، يجب التخلص من الجلد، لاحتواء جلد الدواجن على دهون أكثر بكثير من اللحم.