الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أخطاء يقع فيها البعض عند العثور على طفل تائه، تعرف عليها

خطوات الابلاغ عن
خطوات الابلاغ عن رضيع تم العثور عليه،فيتو
18 حجم الخط

ترصد فيتو لقرائها كيفية تجنب الأخطاء التي يقع فيها البعض عند العثور على طفل تائه والتي تضعهم تحت طائلة القانون. 

وجاءت أبرز الأخطاء التي يقع فيها البعض عند العثور على طفل تائه كالتالي:  

  • التأخير في إبلاغ أجهزة الأمن عن العثور على الطفل التائه.
  • نقل الطفل داخل سيارة خاصة قبل وصول الشرطة
  • تصوير الطفل ونشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي 
  • استجواب الطفل بشكل يسبب له ضغطًا نفسيًا
  • تسليم الطفل التائه لأي شخص يدّعي قرابته دون وجود شرطة للتحقق
  • الاحتفاظ بالطفل بحجة العثور على أسرته لاحقًا.
  • لا تحاول نقل الطفل بنفسك، لأن هذا قد يضر به أو يعيق جهود الشرطة

 وجاءت خطوات الإبلاغ عن العثور على طفل حديث الولادة كالتالي: 

  • اتصل برقم النجدة 122 أو بخط نجدة الطفل 16000
  • البقاء مع الطفل حتى وصول الشرطة لضمان سلامته
  • يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورا بالحالة التي عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى مؤسسات الرعاية وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.
  • إذا عثر عليه داخل قرية يكون التسليم إلى العمدة أو شيخ البلد بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورًا إلى مؤسسة الرعاية أو جهة الشرطة أيهما أقرب.
  • على جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضرًا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد.
  • ترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.
  • ألزم القانون أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد.
  • في حالة  تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل يحرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.
txt

الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة رضيع داخل كيس قمامة بشبرا الخيمة

txt

العثور على رضيع في قنا

txt

أمن الفيوم يكثف جهوده لكشف غموض العثور على رضيع بالطريق الدائري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو أجهزة الأمن الشرطة مواقع التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

حبس عامل مدرسة دولية اعتدى على تلاميذ بالإسكندرية 4 أيام

السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

دولة التلاوة.. وشغفي الذي فتر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

مفتي الجمهورية: احتكار السلع بقصد زيادة الأسعار حرام شرعا ومجرم قانونا

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بزيادة في الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads