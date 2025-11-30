تحرير 60 مخالفة ضد المحلات التجارية في حملة أمنية بالجيزة

18 حجم الخط

أسفرت جهود مباحث المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير ٦٠ مخالفة ضد المحلات التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء، وضمان الالتزام بالخطة الوطنية لضبط استهلاك الطاقة.

ضبط 4 أطنان دقيق وتحرر 77 مخالفة خلال 24 ساعة



على جانب آخر، أسفرت حملة أمنية مشتركة بين قوات مباحث التموين بـ مديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا التموينية المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وتمكنت الحملة من ضبط 4 أطنان من الدقيق الأبيض ودقيق البلدي المدعم، التي تم التلاعب بها تمهيدًا لبيعها بأسعار مرتفعة على خلاف المقرر، إضافة إلى تحرير 77 مخالفة تموينية بحق عدد من المخابز المخالفة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وتواصل أجهزة الأمن حملاتها المكثفة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والحر، بما يضمن تحقيق العدالة السعرية ومواجهة ممارسات الاحتكار والبيع بأسعار غير قانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.