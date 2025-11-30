خطوات تقديم بلاغ بحادث على الطريق والتصرف القانوني حال وقوعه
ترصد فيتو لقرائها، التصرف القانوني عند التعرض لحادث تصادم على الطريق، وخطوات تقديم بلاغ بالحادث فور وقوعه، وهي كالتالي:
خطوات الإبلاغ عند تعرضك لحادث سير على الطريق
_الاتصال بشرطة النجدة على رقم 122 وإبلاغهم بمكان الواقعة تحديدًا وذلك لسهولة الوصول لمقر الحادث.
- تحرير محضر بالواقعة
- إحالة المحضر للنيابة العامة
- تقديم بيان تفصيلي عن كافة الخسائر والأضرار التي نشأت عن الحادث
- تقديم بيان بالقيمة السوقية للأشياء المؤمن عليها وقت وقوع الحادث
- تقديم المستندات فور طلبها مثل الفواتير.
التصرف القانوني عند التعرض لحادث تصادم على الطريق
- يجب ترك السيارة في موقعها حتى وصول رجال النجدة وإجراء المعاينة اللازمة، ثم تدوين كل ما حدث في محضر رسمي.
- إثبات أي خطأ ارتكبه الخصم، مثل السير عكس الاتجاه أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، مع تسجيل رقم الهاتف المستخدم وقت وقوع الحادث حتى لو لم يكن مُسجلًا باسمه.
- إثبات الانتظار الخاطئ، أو استخدام الأنوار المبهرة، أو وجود أطفال في المقعد الأمامي، بالاعتماد على شهود عيان عند الضرورة.
- التأكد من هوية السائق الفعلي وليس مالك السيارة فقط، مع الاستعانة بشهود لإثبات ذلك وتسجيل أرقامهم القومية في المحضر.
- في حال حاول الطرف الآخر الفرار، يجب تصويره سريعًا، وجمع شهادات من الموجودين حولك لتوثيق الواقعة في المحضر.
- متابعة المحضر حتى نهاية الإجراءات.
