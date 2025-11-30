خطوات تقديم بلاغ بحادث على الطريق والتصرف القانوني حال وقوعه

18 حجم الخط

ترصد فيتو لقرائها، التصرف القانوني عند التعرض لحادث تصادم على الطريق، وخطوات تقديم بلاغ بالحادث فور وقوعه، وهي كالتالي:

خطوات الإبلاغ عند تعرضك لحادث سير على الطريق

_الاتصال بشرطة النجدة على رقم 122 وإبلاغهم بمكان الواقعة تحديدًا وذلك لسهولة الوصول لمقر الحادث.

- تحرير محضر بالواقعة

- إحالة المحضر للنيابة العامة

- تقديم بيان تفصيلي عن كافة الخسائر والأضرار التي نشأت عن الحادث

- تقديم بيان بالقيمة السوقية للأشياء المؤمن عليها وقت وقوع الحادث

- تقديم المستندات فور طلبها مثل الفواتير.

التصرف القانوني عند التعرض لحادث تصادم على الطريق

- يجب ترك السيارة في موقعها حتى وصول رجال النجدة وإجراء المعاينة اللازمة، ثم تدوين كل ما حدث في محضر رسمي.

- إثبات أي خطأ ارتكبه الخصم، مثل السير عكس الاتجاه أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، مع تسجيل رقم الهاتف المستخدم وقت وقوع الحادث حتى لو لم يكن مُسجلًا باسمه.

- إثبات الانتظار الخاطئ، أو استخدام الأنوار المبهرة، أو وجود أطفال في المقعد الأمامي، بالاعتماد على شهود عيان عند الضرورة.

- التأكد من هوية السائق الفعلي وليس مالك السيارة فقط، مع الاستعانة بشهود لإثبات ذلك وتسجيل أرقامهم القومية في المحضر.

- في حال حاول الطرف الآخر الفرار، يجب تصويره سريعًا، وجمع شهادات من الموجودين حولك لتوثيق الواقعة في المحضر.

- متابعة المحضر حتى نهاية الإجراءات.

