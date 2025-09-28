الأحد 28 سبتمبر 2025
محافظ دمياط يبحث مع جامعتي عين شمس وبرلين آفاق تطوير كورنيش رأس البر

استقبل  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، فريق ورشة العمل المشتركة بين جامعتي عين شمس وبرلين التقنية، والذي يضم الدكتور حسن المويلحي بجامعة برلين التقنية، والدكتورة مروة عبد اللطيف أستاذ مساعد بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد عمرو مدرس بالجامعة، وذلك في إطار إعداد رؤية متكاملة لتطوير منطقة كورنيش النيل بمدينة رأس البر.

حضور رسمي ومناقشات ميدانية

عُقد الاجتماع بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء وائل الشربيني رئيس مدينة رأس البر.

وخلال اللقاء استعرض الفريق نتائج الدراسة الميدانية التي أجراها بالمنطقة بمشاركة مجتمعية، وناقشوا مع المحافظ عددًا من المحاور والمقترحات، من بينها استغلال الفراغات العامة للأنشطة والباعة، ودراسة وضع المعديات التي تربط رأس البر بمدينة عزبة البرج، بما يحقق رؤية التطوير الشامل.

تعاون مشترك لتحقيق التطوير

وأكد محافظ دمياط على حرص المحافظة على التعاون مع الفريق الأكاديمي لاستكمال الدراسات وتنفيذ رؤية التطوير الحضاري وفقًا للاحتياجات الحالية والمواصفات المحددة.

من جانبهم، أعرب أعضاء الفريق عن سعادتهم بالعمل داخل محافظة دمياط، وأشادوا بما تم تحقيقه من نجاح في تنظيم مهرجان دمياط في نسخته الثانية، وما تضمنه من فعاليات متميزة حظيت بإقبال جماهيري واسع.

