ضبط 30 وصلة مياه خلسة في حملة بالعبور الجديدة

أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة شن حملة مفاجئة لضبط وصلات المياه الخلسة لتحقيق الانضباط والحفاظ على المرافق العامة.

توزيع الخدمات والحفاظ على كفاءة واستدامة البنية التحتية

وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز العدالة في توزيع الخدمات والحفاظ على كفاءة واستدامة البنية التحتية بجميع أحياء المدينة، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، نفّذت لجنة رقابية متخصصة من جهاز المدينة، تحت إشراف المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، حملة مفاجئة لمكافحة سرقة المياه بمنطقة سكن مصر (أ) و(ب)، أسفرت عن ضبط 30 وصلة مياه مخالفة تم تركيبها دون أي إجراءات قانونية.

فصل الخدمة عن جميع الوحدات المخالفة

وعلى الفور، تم فصل الخدمة عن جميع الوحدات المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر رسمية بالتعدي على المرفق العام وسرقة المياه، في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الخدمات داخل المدينة.

كفاءة المرافق وضمان عدالة توزيع الخدمات

وأكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن هذه التوصيلات المخالفة تمثل عبئًا على المرافق، وتؤثر على انتظام وصول الخدمة لباقي المواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري في مختلف أحياء المدينة، بهدف الحفاظ على كفاءة المرافق وضمان عدالة توزيع الخدمات بين الجميع.

ودعا رئيس الجهاز المواطنين الذين توجد لديهم مخالفات إلى سرعة التوجه لتقنين أوضاعهم وتركيب العدادات القانونية، تجنبًا للتعرض لأي غرامات أو إجراءات قانونية مستقبلية، مؤكدًا حرص الجهاز الكامل على مصلحة المواطن واستقرار الخدمات المقدمة له.

واختتم رئيس الجهاز تصريحاته بالتأكيد على أن جهاز العبور الجديدة يعمل وفق خطة شاملة لمنع أي تجاوزات والحفاظ على استقرار المرافق، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للحملات بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الانضباط الكامل بجميع مناطق المدينة.

