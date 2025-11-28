دليلك للتقديم على شقق سكن مصر بالطرح الجديد

18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان عن استمرار التقديم على شقق سكن مصر، والتي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعدد من المدن الجديدة حتى 15 ديسمبر المقبل.

وحددت الوزارة مبلغ جدية الحجز 150 ألفا والشقق بالتقسيط على 3 أو 5 سنوات.

والتقديم من خلال منصة مصر العقارية إلكترونيا.

شروط التقديم على شقق سكن مصر

والشقق بمساحات متنوعة وحددت الوزارة شروط التقديم كالتالي:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ التقديم وأن يكون له أهلية للتصرف والتعاقد.

- لا يحق للأسرة (الزوج الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة بذات المشروع ويجوز حجز وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة في نفس الطرح.

- يجوز للأعزب حجز وحدة او وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة في نفس الطرح.

- يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وان تقدمه للحجز بعد سداد جدية الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

- يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح.

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا " للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

- لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

- بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم اتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن.

- في حالة التقدم لحجز وحدات البنتهاوس تشمل تخصيص مساحة الروف الخاص بها طبقًا للنموذج المعماري المرفق ويكون سعر المتر المربع للروف 50% من سعر المتر للوحدة السكنية بخلاف التميز.

- التسليم بحد أدني بعد عامين من تاريخ الحجز الذي سيتم تحديده لاحقًا.

- لا تخضع الوحدات السكنية المطروحة لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ومتاح فقط الاستفادة من برنامج التمويل العقاري الحر طبقًا لما جاء بالقانون رقم 148 لسنة 2001 للتمويل العقاري من خلال البنوك ودون تحمل الهيئة لأي فروق عن أعباء التمويل.

خطوات التقديم على شقق سكن مصر

ونستعرض خطوات التقديم كالتالي:

1- التقديم ودفع جدية الحجز التقديم حتى يوم 15-12-2025.

2- التسجيل على منصة مصر الرقمية تعد خطوة أساسية وضرورية قبل البدء في إجراءات التقديم.

3- - عند دخول المستخدم إلى موقع الطرح، سيطلب منه تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بمنصة مصر الرقمية (الهوية الرقمية). وفقًا ما تم بالخطوة السابقة.

4- بعد تسجيل الدخول، سيطلب من المستخدم استكمال ملفه الشخصي وتعد هذه الخطوة أساسية خلال فترة المراجعة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل هي (البيانات الشخصية، عنوان الإقامة، والبيانات البنكية).

5- عند استقرار المستخدم على مشروع معين، يمكنه البدء في عملية الحجز والتي تتم على النحو التالي.

أ- يقوم المستخدم باختيار المشروع المرغوب

ب - يقوم المستخدم باختيار المنطقة المرغوبة

ج- يقوم المستخدم بتأكيد الحجز

د - يتم توجيه المستخدم إلى بوابة الدفع أو العودة إلى الصفحة الرئيسية

هـ - يتم تأكيد الحجز بعد الدفع جدية الحجز

وفي خطوة لاحقة للتقديم وهي المراجعة الداخلية:

وهي تتم من يوم 2025/12/16 وحتى يوم 2026/1/3، وتتم إجراءات المراجعة من خلال منصة مصر العقارية طبقا لشروط الحجز سوف يتم ارسال رسالة نصية SMS للعملاء المخالفين خلال فترة المراجعة.

- أسعار الوحدات تقديرية قابلة للزيادة بحد أقصى في حدود 20% ومحددة للمتر المربع ببيان اعداد الوحدات المرفق بخلاف نسب التميز لكل وحدة.

- وديعة الصيانة المقررة من قيمة الوحدة يتم سداده عند الاستلام

- يتم تحديد قيمة تقديرية (1%) من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام.

- يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقًا للقواعد وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (غاز - كهرباء - مياه) متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.

حالات إلغاء التخصيص لشقق سكن مصر

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن حالات إلغاء التخصيص طبقًا للقواعد المعمول بها باللائحة العقارية: -

- في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة.

- بناء على طلب المخصص له الوحدة.

- عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ %٥٠% بالإضافة الى ( %1 مصاريف إدارية + ٠.٥ لحساب مجلس الأمناء ) من إجمالي ثمن الوحدة من خلال المهلة الممنوحة للسداد.

- عدم سداد قسطين متتاليين من الدفعات / الأقساط ( طبقًا لأسلوب السداد.

- التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

- تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

- عدم التعاقد والاستلام للوحدة في المواعيد المحددة

المبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة إلغاء التخصيص قبل الاستلام هي:

- يتم خصم (1) مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء وذلك من إجمالي قيمة الوحدة.

- المبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة إلغاء التخصيص بعد الاستلام هي.يتم خصم (1) مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء وذلك من إجمالي قيمة الوحدة، بالإضافة إلى خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 1% سنويًا من إجمالي قيمة الوحدة من تاريخ استلام الوحدة وحتى تاريخ إعادة تسليمها طبقًا لما ورد باللائحة العقارية.

