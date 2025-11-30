مسؤولو الإسكان يتفقدون أعمال مشروعات المرافق بالعبور الجديدة

18 حجم الخط

استقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اليوم الأحد، المهندس هيثم حمادي، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، لبحث ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرافق بالمدينة.

شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال الفرمة



وخلال اللقاء، استعرض رئيس الجهاز الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بالمدينة، متضمنًا ما تم إنجازه من شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال الفرمة، في إطار خطة تطوير تستهدف رفع كفاءة المناطق الجديدة وضمان جاهزيتها لاستقبال المشروعات التنموية والاستثمارية.

جولة ميدانية موسعة داخل المنطقة الاستثمارية الجديدة

وانتقل الجانبان إلى جولة ميدانية موسعة داخل المنطقة الاستثمارية الجديدة الواقعة على الشريط الخدمي بمساحة 360 فدانًا، والتي تُعد إحدى أهم المناطق الواعدة بمدينة العبور الجديدة، نظرًا لموقعها الاستراتيجي المباشر على طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي، أحد أهم محاور الحركة واللوجستيات في شرق القاهرة.

وتعد هذه المنطقة محورًا استثماريًا ضخمًا يجذب العديد من القطاعات التجارية والخدمية، إذ يمثل تطوير مرافقها – من مياه وصرف صحي وأعمال فرمة – استثمارًا نوعيًا ضخمًا تتجاوز قيمته مئات الملايين بهدف تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين ورفع مستوى الخدمات المستقبلية.

وجرى خلال الجولة تقييم نسب التنفيذ التي تسير وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على الالتزام التام بمعايير الجودة والكفاءة في تنفيذ الأعمال الجارية.

ويأتي هذا التحرك في إطار رؤية وزارة الإسكان الهادفة إلى تعزيز جاهزية المناطق الاستثمارية وتهيئة بنية تحتية قوية تشجع النمو الاقتصادي وتدعم التوسع العمراني، بما يعزز مكانة مدينة العبور الجديدة كإحدى المدن الواعدة والجاذبة للاستثمار

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.