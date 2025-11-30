محمد عبد الجليل يكتب: صيد المخدرات في سماء السويس.. 35 كيلو من "السموم" سقطت من جناح "طائرة درون الشبح"

18 حجم الخط

بينما كانت الأنظار مُركّزة على المعابر التقليدية (البرية والبحرية)، راهن المهربون على "ثغرة العصر" الجديدة الطائرات المُسيّرة (الدرون). لقد ظنوا أنهم يحيكون سيناريو من أفلام الخيال العلمي لنقل السموم، لكن اليقظة الأمنية المتطورة في السويس حوّلت رحلة "الدرون الشبح" إلى كابوس مُرّ، مُسقطة معها ٣٥ كيلو من الموت المُراد نشره في قبضة العدالة.

جنون جوي بهدوء تام

الخطة كانت بسيطة، استغلال طائرة "درون" متوسطة الحجم، قادرة على حمل ثقل كبير، للقفز فوق مناطق التفتيش والوصول إلى نقطة تسليم محددة داخل النطاق الجغرافي لمحافظة السويس.

كانت الحمولة ضخمة، ما يقارب ٣٥ كيلو من المواد المخدرة، قُدّرت قيمتها بملايين الجنيهات، وتهدف إلى "غزو" السوق المحلي بهدوء جوي تام.

مصادر أمنية أفادت بأن العملية لم تكن وليدة اللحظة؛ بل سبقتها عمليات رصد ومتابعة دقيقة للخيوط التي تشير إلى تطور نوعي في أساليب التهريب. كانت الأجهزة الأمنية تترصد تلك "النقاط العمياء" في شبكة الرقابة التقليدية.

ومع انطلاق "طائرة درون الشبح" في مهمتها الليلية، كانت اجهزة الامن تتابع مسارها خطوة بخطوة. تحولت عملية التهريب الجوية الصامتة إلى كارثة للمهربين! حيث تمكنت فرق متخصصة من سقوط حمولتها.

تهريب المخدرات عن طريق السماء نقلة نوعية تتطلب يقظة قصوى

استخدام الطائرات المسيرة في نقل هذا الحجم الكبير (٣٥ كيلو) يُعد مؤشرًا خطيرًا على المدى الذي وصل إليه المهربون في استغلال التقنيات الحديثة، لدرجة تحويل أدوات التكنولوجيا إلى أجنحة صامتة لنقل الموت والسموم. لكن، كيف يعمل هذا "الجسر الجوي" للتهريب الذي باتت الأجهزة الأمنية تعرف خباياه؟

آليات عمل "طائرة التهريب"

تغليف المخدرات، يتم تجميع المخدرات في عبوات صغيرة ومحكمة الغلق ومقاومة للماء، وتثبيتها أسفل جسم الطائرة بإحكام.

برمجة المسار

يتم تحديد مسار الطيران مسبقا باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). تكون الطائرة مبرمجة غالبا على نظام طيران ذاتي (أوتوماتيكي) لا يحتاج إلى تحكم يدوي دائم، حيث تحدد لها نقاط الانطلاق والوصول.

وقت الإطلاق! يفضل المهربون إطلاق الطائرة في ساعات الليل المتأخرة للتخفي.

التسليم الصامت

يتم إسقاط الحمولة في المكان المحدد، إما عن طريق نظام تحرير مبرمج يفتح العبوة تلقائيا عند نقطة معينة، أو عن طريق تحكم يدوي لحظي من المشغل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.