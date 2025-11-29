السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس 6 أشهر لسائق متهم بدهس معلمة في جسر السويس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، بحبس المتهم بدهس معلمة الرياضيات “م. ع” في شارع جسر السويس، 6 أشهر بدلا من سنة وتغريمه 5 آلاف جنيه.


حادث مروري بمصر الجديدة
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة


مصرع سيدة دهسًا في مصر الجديدة


وأظهرت التحريات أن الفتاة كانت تعبر الشارع من مكان مخصص للعبور أثناء إغلاق إشارة المرور، قبل أن تصدمها سيارة مسرعة.


تم تشكيل فريق بحث  لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم بارتكاب الواقعة، وتحرير محضر لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح مستانف مصر الجديدة جسر السويس حادث مروري بمصر الجديدة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة مصرع سيدة دهس ا في مصر الجديدة

مواد متعلقة

انتظام المرور بطريق "الفيوم ـ القاهرة" بعد حادث تصادم وإصابة 4 أشخاص

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يتقدم على ليدز يونايتد بهدفين دون رد في الشوط الأول

كأس مصر، شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

برشلونة يفوز على ألافيس 3-1 ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا (صور)

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على ألافيس 2-1 في الشوط الأول

بالمساحة والأرقام، أكبر 6 مساجد في مصر والسعودية

الأوقاف: رصدنا 43 سلوكًا سلبيًا، وحملة لإعادة ترسيخ احترام الكبير بالمجتمع

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالمساحة والأرقام، أكبر 6 مساجد في مصر والسعودية

ما حكم إجهاض الجنين المشوه؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عالم يروي تفاصيل "واقعة كربلاء" ورمزية استشهاد الإمام الحسين

المزيد
الجريدة الرسمية