الأحد 23 نوفمبر 2025
رياضة

باريس سان جيرمان يهزم لوهافر 3-0 ويغرد على قمة الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي، فاز فريق باريس سان جيرمان أمام لوهافر بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب "بارك دي برانس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر

أحرز ثلاثية باريس سان جيرمان لي كانج إن بالدقيقة 29 وجواو نيفيز بالدقيقة 65 وبرادلي باركولا بالدقيقة 86.

 

وبهذه النتيجة واصل باريس سان جيرمان تصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة فيما توقف رصيد لوهافر عند 14 نقطة بالمركز الثاني عشر.

تشكيل بي إس جي ضد لوهافر


حراسة المرمى: شيفالييه

الدفاع: نونو مينديز، زابارني، بيرالدو

الوسط: زائير إيمري، جواو نيفيز، فيتينها، لي كانج إن

الهجوم: مايولو، راموس، مباي

 

ويعاني باريس سان جيرمان من عدة غيابات مؤثرة، أبرزها دزيريه دوي وعثمان ديمبيلي وأشرف حكيمي ونونو مينديز.

 

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

