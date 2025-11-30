مرشح بالدائرة الثالثة في الفيوم يعلن اعتذاره عن عدم استكمال الانتخابات

18 حجم الخط

أعلن المرشح أحمد قرني حنظل، المعروف باسم علاء حنظل، المرشح بالدائرة الثالثة التي تضم مركزي سنورس وطامية، اعتذاره رسميًا عن استكمال المنافسة في انتخابات مجلس النواب، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في الدائرة الثالثة بالفيوم، وأوضح أن قراره يأتي احترامًا لذاته ولجمهوره ومؤيديه، وتقديرًا لما ترتّب على حكم الإعادة الذي صحّح – بحسب تعبيره – ما شاب العملية الانتخابية الأولى.

بيان علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

ونشر حنظل بيانًا عبر صفحته الشخصية أكد فيه أن انسحابه نابع من التقدير لأهله ومحبيه، وأنه يستعد لخوض التجربة مجددًا في الدورة المقبلة إذا امتد به العمر، وكتب “احترامًا لنفسي ولكل أهلي والناس اللي بتحبني، أنا بعتذر عن استكمال هذه الانتخابات، وربنا يولي من يصلح.”

تصريحات المرشح المتنازل

وأشار إلى أن الحكم الأخير يعكس عدل الله، وأن بعض المرشحين تعاملوا بشكل غير لائق مع منافسيهم الذين وصلوا لجولة الإعادة، لكن قرار الإلغاء أعاد الأمور لنصابها الصحيح، وأن سعادة بعض المرشحين بالالغاء حق مشروع حتى لو كانت حصيلة أصواتهم أقل، لأن الحكم كشف التجاوزات التي شابت الجولة السابقة، وأن جزءًا كبيرًا من الأصوات التي حصل عليها بعض المنافسين اعتمد – على حد قوله – على المال السياسي وأساليب غير سليمة، وهو ما أدى إلى إبطال النتيجة وإعادة الانتخابات بالكامل ودعا المرشحين وأنصارهم إلى ضبط النفس وتهدئة الأجواء.”

وأكد في ختام بيانه أن إعادة الانتخابات تعيد النزاهة للمشهد الانتخابي وتمنح كل مرشح حقه العادل، مطالبًا الجميع بالالتزام بمنافسة شريفة خلال الجولة الجديدة.

