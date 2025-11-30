الوطنية للانتخابات: لم نتسلم أحكام الطعون حتي الآن.. وانتخابات الخارج بـ19 دائرة غدًا وبعد غد

18 حجم الخط

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تتسلم حتى الآن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بخصوص الطعون المقدمة على نتائج انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب.

جاء هذا التأكيد في وقت تستعد فيه الهيئة لإجراء جولة جديدة من الانتخابات، وذلك في إطار حرصها على استكمال العملية الانتخابية وفقًا للأطر القانونية والدستورية.

وأعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن موعد هام للناخبين المصريين بالخارج.

إجراء انتخابات الخارج خلال يومي غد وبعد غد، وذلك في 19 دائرة انتخابية كانت قد ألغيت نتائجها من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأوضح المستشار بنداري أنه من المقرر إجراء انتخابات الخارج خلال يومي غد وبعد غد، وذلك في 19 دائرة انتخابية كانت قد ألغيت نتائجها من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وتأتي هذه الخطوة لضمان حق المصريين المقيمين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في البرلمان، واستكمال العملية الانتخابية في الدوائر التي شهدت إلغاءً لنتائجها السابقة.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية، مع متابعة دقيقة لكل التطورات القضائية والإجرائية لضمان سلامة وصحة النتائج.

ويمكن الإستعلام عن لجنتك الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا

