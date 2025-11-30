الصحة: عقوبات رادعة للشكاوى الكيدية في قضايا الأخطاء الطبية

18 حجم الخط

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مسئولية الخطأ الطبي قبل تطبيق قانون المسئولية الطبية كانت في السابق تقع بالكامل على مقدم الخدمة الصحية، إلا أنه وفق الآليات الجديدة بقانون المسئولية الطبية ستُحاسَب كذلك المؤسسات غير المرخصة التي تسمح بتدخلات طبية غير سليمة، لتتحمل نصيبها من المسؤولية حال ثبوت وقوع خطأ طبي.

وأشار إلى أن منظومة التعامل مع شكاوى الأخطاء الطبية في القانون الجديد تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق المرضى ومقدّمي الخدمة على حد سواء.

ضعاف النفوس يمكن أن يستغلون آليات الشكاوى للإبلاغ ببلاغات كيدية

وأكد عبد الغفار أن بعض ضعاف النفوس يمكن ان يستغلون آليات الشكاوى للإبلاغ ببلاغات كيدية بهدف الضغط أو الحصول على تعويضات مادية، وهو ما يستدعي وضع ضوابط واضحة وتفعيل عقوبات رادعة تجاه الشكاوى الكيدية، حفاظًا على مصداقية منظومة التحقيق ومنع تعطيل العمل الطبي.

وأشار إلى أنه وفق توجيهات وزير الصحة شدد على ضرورة حماية حق المريض، مع عدم السماح باستغلال النظام للحصول على تعويضات بغير وجه حق، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على ضمان الشفافية وتحقيق الإنصاف لجميع الأطراف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.