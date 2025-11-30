الصحة تنفي سحب أي عبوات مياه معدنية من السوق

18 حجم الخط

نفى مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان صدور أي قرار رسمي بسحب مياه معدنية معبأة من الأسواق.

الصحة تنفي سحب مياه معدنية من السوق

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "فيتو" تكثيف حملات التفتيش على السوق للتأكد من خلو السوق من أي منتج مياه معبأة مخالفة.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة تتبع سلسلة إجراءات لحماية المواطنين وضمان وصول مياه شرب آمنة.

إجراءات وزارة الصحة للتأكد من سلامة المياه المعبأة

وتشمل سلسلة الإجراءات الرقابية التى تتبعها وزارة الصحة والسكان لضمان سلامة المياه المعبأة المتداولة في الأسواق، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وتشمل أهم هذه الإجراءات:

1. مراجعة تراخيص التشغيل

التأكد من حصول الشركات المنتجة للمياه المعبأة على التراخيص الرسمية من اللجنة العليا للمياه قبل السماح بتداول منتجاتها في السوق المحلي.

2. تحليل عينات دورية من المياه

سحب عينات عشوائية من خطوط الإنتاج ومن الأسواق، وإخضاعها للفحص الميكروبيولوجي والكيميائي للتأكد من خلوها من الملوثات والبكتيريا والمعادن الثقيلة.

3. فحص آبار المياه الجوفية

التحقق من سلامة الآبار المستخدمة في التعبئة، ومطابقة مصادر المياه لاشتراطات الصحة العامة، مع متابعة نتائج التحاليل الدورية لهذه الآبار.

4. التفتيش على منشآت التعبئة

تنفيذ حملات رقابية مفاجئة على مصانع ومنشآت تعبئة المياه للتأكد من الالتزام بمعايير النظافة، وسلامة خطوط الإنتاج، وتوفر شروط التهوية والتخزين.

5. مراجعة البيانات المدونة على العبوات

التأكد من وجود بيانات تشغيل واضحة ومعتمدة على العبوات، مثل: مصدر المياه، تاريخ الإنتاج والصلاحية، رقم التشغيل، والجهة المنتجة.

6. متابعة الشكاوى والإبلاغات

فحص أي شكاوى تصل للوزارة بشأن منتجات مياه معبأة، وسحب عينات للتحليل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت المخالفة.

7. اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين

غلق المنشآت غير المرخصة، وضبط المنتجات مجهولة المصدر، وتحويل المسؤولين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت ترددت أنباء بأن اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة رصدت 8 أصناف من المياه المعبأة يتم تداولها في عدد من المحافظات دون الحصول على الموافقات الفنية والصحية اللازمة، مشيرًا إلى أن بعضها مجهول المصدر ولا يحمل بيانات معتمدة، فيما يعبأ البعض الآخر داخل آبار جوفية غير خاضعة للإشراف أو داخل منشآت غير مرخصة.

