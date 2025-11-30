بعد ضبط صانعي المحتوى "الأكيلانس وسلطانجي"، أول تعليق من الصحة بشأن سلامة المنتجات الغذائية

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أي تحذير يتعلق بسلامة المنتجات الغذائية لا يصدر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بل من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للوزارة والجهات الرقابية المختصة.

وأشار “عبد الغفار” في تصريحات صحفية إلى أن ما يتم تداوله أحيانًا من نشر نتائج عينات غذائية أو ادعاءات بوجود تلوث عبر حسابات بعض المدونين أو صناع المحتوى (البلوجر) لا يجوز، موضحًا أن آليات سحب العينات وإجراءات نقلها وفحصها تخضع لبروتوكولات رسمية دقيقة ولا يمكن لأي جهة غير معتمدة تنفيذها أو الإعلان عنها.

وزارة الصحة تتخذ إجراءات فورية ومنهجية لسحب أي عينة من الأسواق

وأضاف أن وزارة الصحة تتخذ إجراءات فورية ومنهجية لسحب أي عينة من الأسواق عند الاشتباه في وجود تلوث أو مخالفة، وذلك عبر فرق التفتيش الصحي والمعامل المركزية، مشددًا على أن هذه الإجراءات تتم وفق معايير علمية لا تقبل التلاعب أو الاجتهاد.

ثقة كاملة في التراخيص والرقابة على المياه والأسواق

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدولة تطبق منظومة رقابية متكاملة على المنتجات المتداولة في السوق، خصوصًا ما يتعلق بمصادر المياه، وجودتها، ونوعية المنتجات الغذائية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي شك في صحة التراخيص الممنوحة للمصانع والشركات الخاضعة للرقابة الدورية.

نتائج وزارة الصحة: “لا تقبل الشك”

وشدد الدكتور حسام عبدالغفار على أن نتائج التحاليل الغذائية الصادرة عن وزارة الصحة لا تقبل أي تشكيك، نظرًا لاعتمادها على معامل معتمدة دوليًا وتجهيزات فنية عالية الدقة، إضافة إلى آلية صارمة في سحب العينات وتحليلها.

كانت أعلنت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية تمكنت من ضبط صانعي المحتوى المعروفين بـ"الأكيلانس" و"سلطانجي" عقب تداول مقاطع تظهر قيامهما بتجارب على منتجات غذائية بطرق تُثير الريبة حول سلامتها وتثير مخاوف المستهلكين، دون مراعاة الاشتراطات الصحية أو الحصول على التراخيص اللازمة.

التحريات أوضحت أن المحتوى المتداول تضمن التلاعب بعينات غذائية بغرض تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، وهو ما تسبب في حالة من الجدل على مواقع التواصل وأثار تساؤلات حول حقيقة تلك المنتجات، ما دفع الأجهزة المعنية للتحرك الفوري لضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.