توقفت مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني بسبب شغب الجماهير

توقفت مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني، عند الدقيقة 88، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم بيتيس بثنائية نظيفة، في المباراة التي تجمعهما على ملعب سانشيز بيزخوان، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور خلال أحداث الشوط الأول، حيث نشط لاعبو إشبيلية لمحاولة استغلال عاملي الأرض والجمهور، فيما يسعى ريال بيتيس لتحقيق الفوز من أجل اقتحام المربع الذهبي، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني اشتعلت أجواء المباراة، بعدما أحرز ريال بيتيس هدفين عن طريق بابلو فورنالس في الدقيقة 54، وسيرجي ألتيميرا في الدقيقة 69، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه إسحاق روميرو بيرنال لاعب إشبيلية في الدقيقة 84.

بعدها اشتعلت مدرجات أصحاب الأرض، فريق إشبيلية، غضبًا بعد تلقي هدفين وبطاقة حمراء، إلى جانب تعرضهم لاستفزازات من ناثان، لاعب بيتيس، مما دفع جماهير إشبيلية إلى إلقاء الزجاجات داخل أرض الملعب، وهو ما دفع الحكم لمطالبة اللاعبين بمغادرة الملعب، إلا أنهم رفضوا، ليغادر الحكم أرض الملعب متجها إلى غرف الملابس في الدقيقة 88 ويتوقف اللقاء قبل نهايته.



ترتيب إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني

ويحتل ريال بيتيس قبل مباراة اليوم المركز الخامس برصيد 21 نقطة، فيما يقع إشبيلية في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

فياريال يفوز على سوسيداد 3-2 في الدوري الإسباني

فيما فاز فريق فياريال على نظيره ريال سوسيداد، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ14 ببطولة الدوري الإسباني.

مباراة ريال سوسيداد وفياريال

تقدم فياريال في البداية بهدفين عن طريق أيوزي بيريز في الدقيقة 31 وألبرتو موليرو في الدقيقة 57، ثم رد ريال سوسيداد بهدفين عن طريق كارلوس سولر في الدقيقة 60، وأندير بارينتشيا في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة سجل ألبرتو موليرو هدف فوز فياريال.

وفي نفس الجولة يستقبل جيرونا نظيره ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة للدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري، على ملعب "مونتيليفي".

مباراة ريال مدريد وجيرونا

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، خلف غريمه برشلونة الذي تقدم للصدارة بـ34 نقطة، بعدما حوّل تأخره بهدف إلى الفوز 3-1، على حساب ديبورتيفو ألافيس، أمس السبت

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا

وتذاع مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

موقف ريال مدريد في الدوري

وتراجع نادي ريال مدريد للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث تصدر برشلونة بعد فوزه مساء السبت أمام ديبورتيفو ألافيس بثلاثية لهدف.

ويملك برشلونة 34 نقطة في الصدارة، ويأتي ريال مدريد في الوصافة برصيد 32 نقطة، أما جيرونا فيحتل المركز الثامن عشر في ترتيب الليجا بـ11 نقطة.

