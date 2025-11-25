الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
إسبانيول يفوز إشبيلية 1/2 في الدوري الإسباني

إسبانيول وإشبيلية،
إسبانيول وإشبيلية، فيتو
انتهت مباراة إسبانيول ضد إشبيلية بنتيجة 2-1 لإسبانيول، في المباراة التي جرت مساء الإثنين، في ختام مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني - الليجا.

سجل ييري ميا وروبرتو فرنانديز هدفي إسبانيول، بينما أحرز كابريرا هدف إشبيلية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق إسبانيول إلى 18 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 16 في المركز الحادي عشر.

ريال مدريد يتعادل مع إلتشي 

انتهت مباراة ريال مدريد أمام إلتشي بالتعادل 2-2، في المباراة التي أُقيمت في الجولة 13 من بطولة الدوري الإسباني - الليجا.

وتقدم إلتشي في الدقيقة 53 عن طريق أليكس فيباس، قبل أن يتعادل هويسن للريال في الدقيقة 78.

ونجح ألفارو رودريجيز في التقدم من جديد لفريق إلتشي في الدقيقة 84، قبل أن يتعادل بيلينجهام للميرنجي 87.

ويمتلك ريال مدريد 32 نقطة في المركز الأول في جدول الدوري الإسباني، في حين أن إلتشي لديه 16 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثاني عشر في جدول الدوري الإسباني للموسم الجاري.

الجريدة الرسمية