إنبي يخطف فوزا قاتلا أمام المقاولون ويطيح به خارج كأس مصر

كأس مصر، خطف فريق إنبي فوزا قاتلا أمام المقاولون العرب، بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ليخطف الفريق البترولي بطاقة التأهل لدور ال16 ببطولة كأس مصر، بينما ودع ذئاب الجبل البطولة من دور الـ32

سجل هدف الفوز القاتل لـ إنبي اللاعب زياد كمال في الدقيقة 90+4 من تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء سكنت على يمين الحارس محمود أبو السعود

ويواجه إنبي البنك الأهلي في دور ال16 ببطولة كاس مصر

جاءت المباراة في مستواها أقل من المتوسط، وشهدت محاولات على استحياء من كلا الفريقين من أجل خطف هدف التقدم، ولكنها لم ترقَ إلى مستوى الفرص الخطيرة، فيما انحسر اللعب في منتصف الملعب في أغلب فتراتها

أعلن سامي قمصان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تشكيلة فريقه لمواجهة إنبي في كأس مصر.. وجاء كالتالي:

تشكيل المقاولون العرب أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد أبو السعود

خط الدفاع: محمد حامد - إبراهيم القاضي - إسلام عبد اللاه - محمد هاني تريكا

خط الوسط: مصطفى جمال - إسلام جابر - أحمد مجدي كهربا

الهجوم: أنوماشي كالو - محمد عنتر - جواكيم أوجيرا

تشكيل إنبي أمام المقاولون، فيتو

تشكيل إنبي أمام المقاولون

فيما أعلن حمزة الجمل تشكيلة فريقه إنبي لمواجهة المقاولون في كأس مصر وضم كل من:

مباراة إنبي والمقاولون العرب

ويسعى فريق إنبي بقيادة حمزة الجمل لمواصلة الأداء الجيد خلال الفترة الماضية، والفوز على ذئاب الجبل وخطف بطاقة التأهل لدوري الـ16 بكأس مصر.

في المقابل يأمل سامي قمصان المدير الفني لفريق المقاولون العرب في خطف بطاقة التأهل.

فرق حجزت تذكرة التأهل

وحجزت 4 فرق رسميًا مقاعدها في دور الـ 16 بعد اجتياز دور الـ 32، وهي: بتروجت والبنك الأهلي وسموحة وكهرباء الإسماعيلية.

