الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المقاولون العرب: سامي قمصان اختيار صائب وهدفنا البقاء في الدوري

سامي قمصان، فيتو
أعرب محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق المقاولون العرب عن سعادته بالفوز على فريق مودرن سبورت في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى الفوز في أكثر من مباراة في الفترة المقبلة.


وقال محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق المقاولون العرب في تصريحات تلفزيونية:" سامي قمصان مدرب كبير ومخضرم واختيار جيد لتولي تدريب فريق المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز في المرحلة الحالية ونسعى معه للبقاء في الدوري كما تم الاتفاق معه".

 

وواصل: "سنبحث مع سامي قمصان تدعيم فريق المقاولون العرب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ولكن سيكون في أضيق الحدود".

الجريدة الرسمية