حكام مباراتي الإثنين في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

18 حجم الخط

كأس مصر، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباراتي يوم الإثنين في دور الـ 32 بالنسخة رقم 94 لكأس مصر.

ويلتقي يوم الإثنين حرس الحدود ضد الاسماعيلي وطلائع الجيش ضد السكة الحديد بدور الـ 32.

حكام مباراة حرس الحدود ضد الإسماعيلي

حكام مباراة طلائع الجيش ضد السكة الحديد

وكانت لجنة الحكام أعلنت حكام مباراتي اليوم الأحد في وقت سابق.

ويلتقي فاركو مع تليفونات بني سويف على ملعب حرس الحدود بالمكس في الثانية والنصف ’ اليوم الأحد فيما يستضيف إنبي فريق المقاولون العرب على ملعب بتروسبورت في الساعة الخامسة اليوم.

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- فاركو × تليفونات بني سويف: سيد شعبان (حكمًا للساحة) ’ كريم السعيد ومحمد أبو رحاب (مساعدين) ’ أحمد حلاوة (حكمًا رابعًا).

- إنبي × المقاولون العرب: محمود دسوقي (حكمًا للساحة) ’ مصطفى حسن ومحمود بدران (مساعدين) ’ منير يوسف (حكمًا رابعًا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.