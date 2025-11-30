الأحد 30 نوفمبر 2025
حكام مباراتي الإثنين في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

كأس مصر، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباراتي يوم الإثنين في دور الـ 32 بالنسخة رقم 94 لكأس مصر.

ويلتقي يوم الإثنين حرس الحدود ضد الاسماعيلي وطلائع الجيش ضد السكة الحديد بدور الـ 32.

 

حكام مباراة حرس الحدود ضد الإسماعيلي 

حكام مباراة طلائع الجيش ضد السكة الحديد

وكانت لجنة الحكام أعلنت حكام مباراتي اليوم الأحد في وقت سابق.

ويلتقي فاركو مع تليفونات بني سويف على ملعب حرس الحدود بالمكس في الثانية والنصف ’ اليوم الأحد فيما يستضيف إنبي فريق المقاولون العرب على ملعب بتروسبورت في الساعة الخامسة اليوم.

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- فاركو × تليفونات بني سويف: سيد شعبان (حكمًا للساحة) ’ كريم السعيد ومحمد أبو رحاب (مساعدين) ’ أحمد حلاوة (حكمًا رابعًا).

- إنبي × المقاولون العرب: محمود دسوقي (حكمًا للساحة) ’ مصطفى حسن ومحمود بدران (مساعدين) ’ منير يوسف (حكمًا رابعًا).

الجريدة الرسمية