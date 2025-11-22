الأحد 23 نوفمبر 2025
رياضة

الدوري المصري، طلائع الجيش يتعادل 1-1 أمام إنبي

مباراة طلائع الجيش
مباراة طلائع الجيش وإنبي، فيتو
الدوري المصري، انتهت مباراة طلائع الجيش أمام إنبي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز 

سجل هدف التقدم لإنبي أحمد العجوز من ركلة جزاء في الدقيقة 33، ثم تعادل حسام السويسي للطلائع في الدقيقة 83.

فيما، أعلن الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة جمعة مشهور، عن التشكيل الرسمي لفريقه لخوض مباراة إنبي في الدوري المصري 

تشكيل طلائع الجيش أمام إنبي

دخل طلائع الجيش مباراته أمام إنبي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: خالد عوض – محمد فتح الله – أحمد علاء – حامد الجابري.

خط الوسط: علي حمدي – مصطفى الخواجة – غيث المدادحة.

خط الهجوم: إسلام محارب -إسماعيل أوجورو – كريم طارق.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عماد السيد وخالد سطوحي وعمرو طارق ومحمود عبد العزيز وحسام السويسي وأحمد عبد الرحمن زولا ومحمد هاني ومحمد عاطف ورجب عمران.

فريق إنبي، فيتو
فريق إنبي، فيتو

تشكيل فريق إنبي في مواجهة طلائع الجيش

فيما أعلن حمزة الجمل تشكيل فريقه إنبي التي يدخل بها مباراته أمام طلائع الجيش في الدوري المصري وضم كل من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: مروان داود – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة -مصطفى شكشك.

خط الوسط: زياد كمال - أحمد العجوز – مودي ناصر – أحمد إسماعيل- حامد عبد الله.

خط الهجوم: أحمد زكي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رضا السيد ومحمد حمدي وبوديان أوسيمو ومحمد سمير وأحمد كفتة وعلي محمود وهشام عادل ورفيق كابو وأحمد حواش.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

بهذه النتيجة جصد كل فريق نقطة وحيدة رفعت رصيد الطلائع إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر، فيما ارتفع رصيد إنبي إلى 19 نقطة في المركز السابع. 

الجريدة الرسمية