انتخابات مجلس النواب، إقبال ضعيف على لجان عماد الدين والسادات وأحمد عسكر بشمال سيناء

18 حجم الخط

شهدت لجان مدرسة عماد الدين ومدرسة السادات ومدرسة أحمد عسكر في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، إقبالا ضعيفا من الناخبين مع بدء التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط انتظام كامل وإجراءات تأمينية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

فتح لجان الاقتراع في الانتخابات البرلمانية بشمال سيناء لليوم الثاني

وتواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية تقديم الدعم الكامل لتوفير بيئة آمنة ومنظمة خلال عملية الاقتراع.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت التي بدأت في تمام التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءً، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية وتوفير جميع سبل الراحة للمشاركين

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و41 مركزا انتخابيًا، تضم 48 لجنة فرعية مقيدًا بها 317 ألفًا و767 صوتًا انتخابيًا.

كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين بنظام الفردي و5 مقاعد بنظام القائمة، يتنافس عليهم 17 مرشحًا، منهم 12مرشحا على المقعدين الفردي و5 مرشحين آخرين على المقاعد المخصصة للقائمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.