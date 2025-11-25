استمرار توافد المواطنين على لجان الاقتراع بجنوب سيناء في انتخابات النواب 2025

18 حجم الخط

تواصل لجان الاقتراع في مختلف مدن محافظة جنوب سيناء استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء يسودها الهدوء والانضباط والتنظيم الكامل من الجهات المشرفة على العملية الانتخابية.

استمرار توافد المواطنين على لجان الاقتراع بمدن جنوب سيناء في انتخابات مجلس النواب 2025

وشهدت لجان طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع، أبو رديس، أبو زنيمة، رأس سدر، طابا وسانت كاترين توافدًا مستمرًا منذ الساعات الأولى لبدء التصويت في اليوم الثاني، حيث حرص المواطنون من مختلف الفئات العمرية على مواصلة المشاركة الفعّالة التي تعكس الوعي بأهمية هذا الاستحقاق الوطني.

وتواصل الجهات الأمنية تأمين محيط اللجان وتسهيل حركة دخول وخروج المواطنين، فيما يواصل القضاة ورؤساء اللجان الإشراف الكامل على مجريات العملية الانتخابية لضمان الشفافية وتيسير إجراءات التصويت.

وأكدت غرفة العمليات بالمحافظة أن اللجان الانتخابية تعمل بكامل طاقتها لليوم الثاني على التوالي، وأن الإقبال يشهد زيادة تدريجية على مدار اليوم، في ظل التزام تام بالإجراءات التنظيمية التي تضمن سهولة وسلاسة عملية التصويت.

وتجدد المحافظة دعوتها لجميع المواطنين الذين لم يُدلوا بعد بأصواتهم إلى التوجه إلى مقار اللجان الانتخابية قبل موعد الإغلاق الرسمي، تأكيدًا لدورهم الوطني في اختيار ممثليهم داخل مجلس النواب والمشاركة في صنع مستقبل البلاد.

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

و فتحت اللجان الانتخابية، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

ويشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحا، وقائمة بعدد 102 مرشحين.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

