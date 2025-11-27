الخميس 27 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ جنوب سيناء يكرم منظمي احتفالية 'زامنا' ويعلن تنظيمها سنويًا مع بداية الموسم الشتوي

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء خلال التكريم
استقبل اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء في مكتبه بمدينة شرم الشيخ Stefano La Porta المدير التنفيذي لشركة Zamna العالمية، وعمرو إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة مكسيما المنظمة لاحتفالية "زامنا"، تقديرًا للنجاح الباهر الذي حققته الفعالية في شرم الشيخ، والتي شهدت حضور الآلاف من مختلف أنحاء العالم.

تكريم منظمي احتفالية 'زامنا'

وخلال اللقاء، كرّم المحافظ المدير التنفيذي للشركة وأشاد بالدور الكبير للاحتفالية في تنشيط السياحة بالمدينة، مؤكدًا على تنظيم الاحتفالية سنويًا في نفس توقيت بداية الموسم الشتوي، لتصبح جزءًا من أجندة الفعاليات العالمية، وتعكس صورة مشرقة لشرم الشيخ كمركز سياحي يجمع بين الترفيه والفنون والموسيقى.

 

محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد بنك الطعام المصري


كان استقبل اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وفد من بنك الطعام المصري برئاسة دكتور محسن سرحان الرئيس التنفيذي وأحمد بدوي رئيس قطاع العمليات الميدانية وحسن فرحات مدير المشروعات التنموية

وتناول اللقاء سبل تطوير المساعدات الغذائية التي يقدمها البنك لمواطني جنوب سيناء، وأشار المحافظ إلى أن مهمته الأساسية هي إيصال تلك المساعدات إلى مستحقيها في كافة مدن المحافظة وبخاصة القرى والوديان والاكثر استحقاقا


وقدم الوفد شكره واعتزازه لكافة الجهود التي يقوم بها المحافظ من خلال المشروعات التنموية التي تقوم بها المحافظة خاصة في الآونة الأخيرة وهو ما شجع البنك لتكثيف أنشطته من خلال تطوير توزيع تلك المساعدات.


وأشار الوفد إلى أن كافة إمكانات البنك تحت تصرف المحافظة كما أكد المحافظ أن المحافظة على أتم الاستعداد لتسخير كافة إمكانياتها من أكل التخفيف عن كاهل المواطنين وبخاصة الأسر الأكثر احتياجا


ويُعد بنك الطعام المصري أحد أكبر المؤسسات الرائدة في العمل المجتمعي والتنموي منذ أكثر من عشرين عامًا، حيث يدعم ويمول أكثر من خمسة آلاف جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى الجمهورية، من خلال برامج غذائية وتنموية متكاملة تُقدّم عبر ثلاث منصات رئيسية:
أولًا – منصة التمكين الاقتصادي/  ثانيا منصة الحماية /ثالثا منصة الوقاية 

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات والرؤى التوسعية لتنفيذ حزمة من التدخلات التنموية والرشيدة والمستدامة داخل التجمعات والوديان بمحافظة جنوب سيناء.

تهدف لتحويل الأسر من مستهلكة إلى منتجة عبر مشروعات تنموية مستدامة ورشيدة ومنها (دعم وتمكين صغار المربيات للدواجن/ دعم وتمكين صغار المزارعين / دعم العمالة الزراعية الغير منتظمة/ مشروعات القرى النموذجية / مشروعات الثروة السمكية والإنتاج الحيوانى واستصلاح الاراضى).

