محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بمدينة الطور

 تفقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، سير العملية الانتخابية في مدينة طور سيناء، وذلك في اليوم الأول للاقتراع، جاءت الجولة بالتزامن مع بدء التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان الانتخابات  

شملت جولة المحافظ لجنتين رئيسيتين في المدينة: "لجنة رفاعة الطهطاوي ولجنة علي مبارك"، وخلال الجولة، تابع المحافظ عن كثب انتظام عملية الاقتراع، واطمأن على مستوى الحضور الجماهيري منذ الساعات الأولى، مؤكدًا ضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة للناخبين والقضاة المشرفين على الصناديق.

 

وجه اللواء خالد مبارك، جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة التعامل الفوري مع أي عقبات قد تواجه المواطنين، لضمان ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر تام، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني من خلال الإشراف الميداني المباشر على كافة الترتيبات، مشددًا على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية.

 

ويُشار إلى أن إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في جنوب سيناء حوالي( 104 آلاف ناخب)، وقد تم تجهيز 18 لجنة فرعية موزعة على المدن التسع بالمحافظة، وتتوزع هذه اللجان على الدائرتين الفرديتين على النحو التالي:

* دائرة خليج السويس: (الطور، رأس سدر، أبو رديس، أبو زنيمة) وتضم 9 لجان.
* دائرة خليج العقبة:(شرم الشيخ، دهب، نويبع، سانت كاترين) وتضم الـ 9 لجان المتبقية.

وفيما يخص الاستعدادات اللوجستية، أكد المحافظ أن جميع مقار الاقتراع حظيت بتجهيزات متكاملة لضمان سهولة العملية، بما في ذلك توفير ممرات مخصصة وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم وتركيب مظلات خارجية لضمان راحة الناخبين، كما تم توفير حافلات لنقل المواطنين من التجمعات البدوية والوديان البعيدة.

واختتم اللواء مبارك جولته بتثمين الجهود الأمنية وجهود إدارة المرور وكافة الشركاء، مشيرًا إلى أن تضافر هذه الجهود يضمن ظهور الانتخابات بالشكل حضاري يليق بالمحافظة.

