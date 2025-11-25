محافظ جنوب سيناء: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

18 حجم الخط

تابع اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سير وانتظام العملية الانتخابية في يومها الثانى من خلال مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة.

الجهاز التنفيذي يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين



وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي يقدم كافة التسهيلات للمواطنين، من خلال كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين من الوديان والتجمعات البدوية داخل الظهير الصحراوي إلى مقر اللجان الانتخابية، للمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي، بهدف الظهور بالشكل الذي يليق بمصر كدولة ديمقراطية عريقة مؤكدا أن الجهاز التنفيذي يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.



وأشاد المحافظ بالدورالذي تقوم به جميع الجهات المعنية لتأمين الانتخابات، وجعلها تسير في انتظام داخل جميع اللجان وخارجها، وعدم السماح بأي تجاوزات



وقد شهدت كافة مدن محافظة جنوب سيناء حراكا كبيرا خلال اليوم الثاني والأخير للانتخابات البرلمانية 2025، منذ بداية فتح اللجان لاستقبال الناخبين، حيث حرص كل مرشح على الحشد، إضافة إلى تنظيم مسيرات حاشدة من قبل مديرية التربية والتعليم، والعاملين في شركات الكهرباء والمياه، وكافة المديريات الأخرى، بهدف حث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، واختيار كل مواطن للنائب الذي يراه مناسب ليمثله في المجلس.



كما تصدرت السيدات السيناوية المشهد من خلال التواجد بكثافة على اللجان الانتخابية بجميع المدن، للإدلاء بأصواتهن، مؤكدات أن لهن دورن هامن في نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، وحرصهن على اختيار من يمثلهن، ويناقش القضايا الهامة التي تخصهن.



كما حرص فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية على التواجد داخل اللجان وفي محيطها، لتقديم الخدمات الطبية تحت شعار "انتخب واطمن" وذلك في إطار خطة التأمين الطبي المعتمدة خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالمحافظة.



كما تم تكثيف الفرق الصحية داخل اللجان لضمان جاهزية الخدمات الصحية على مدار ساعات التصويت، وتقديم الدعم الطبي الفوري للناخبين من خلال مظلة صحية آمنة.



وتعمل الفرق الطبية على تقديم خدمات الإسعاف الأولي، ومتابعة الحالات الطارئة، وتقديم الكشف الطبي لقياس المؤشرات الحيوية للناخبين، وتوعية المواطنين بطرق الوقاية والإرشادات الصحية أثناء تواجدهم داخل محيط اللجان.

