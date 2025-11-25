الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ جنوب سيناء: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

انتخابات
انتخابات
18 حجم الخط

تابع اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سير وانتظام العملية الانتخابية في يومها الثانى من خلال مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة.

 الجهاز التنفيذي يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين


وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي يقدم كافة التسهيلات للمواطنين، من خلال كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين من الوديان والتجمعات البدوية داخل الظهير الصحراوي إلى مقر اللجان الانتخابية، للمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي، بهدف الظهور بالشكل الذي يليق بمصر كدولة ديمقراطية عريقة مؤكدا أن الجهاز التنفيذي يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

 


وأشاد المحافظ بالدورالذي تقوم به جميع الجهات المعنية لتأمين الانتخابات، وجعلها تسير في انتظام داخل جميع اللجان وخارجها، وعدم السماح بأي تجاوزات


وقد شهدت كافة مدن محافظة جنوب سيناء حراكا كبيرا خلال اليوم الثاني والأخير للانتخابات البرلمانية 2025، منذ بداية فتح اللجان لاستقبال الناخبين، حيث حرص كل مرشح على الحشد، إضافة إلى  تنظيم مسيرات حاشدة من قبل مديرية التربية والتعليم، والعاملين في شركات الكهرباء والمياه، وكافة المديريات الأخرى، بهدف حث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، واختيار كل مواطن للنائب الذي يراه مناسب ليمثله في المجلس.


كما تصدرت السيدات السيناوية المشهد من خلال التواجد بكثافة على اللجان الانتخابية بجميع المدن، للإدلاء بأصواتهن، مؤكدات أن لهن دورن هامن في نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، وحرصهن على اختيار من يمثلهن، ويناقش القضايا الهامة التي تخصهن.
 

انتخابات النواب 2025، التنسيقية ترصد توافد الناخبين على لجنة جيل أكتوبر بجنوب سيناء

انتخابات مجلس النواب، إقبال ضعيف على لجان عماد الدين والسادات وأحمد عسكر بشمال سيناء

كما حرص فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية على التواجد داخل اللجان وفي محيطها، لتقديم الخدمات الطبية تحت شعار  "انتخب واطمن" وذلك في إطار خطة التأمين الطبي المعتمدة خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالمحافظة.


كما تم تكثيف الفرق الصحية داخل اللجان لضمان جاهزية الخدمات الصحية على مدار ساعات التصويت، وتقديم الدعم الطبي الفوري للناخبين من خلال مظلة صحية آمنة.


وتعمل الفرق الطبية على تقديم خدمات الإسعاف الأولي، ومتابعة الحالات الطارئة، وتقديم الكشف الطبي لقياس المؤشرات الحيوية للناخبين، وتوعية المواطنين بطرق الوقاية والإرشادات الصحية أثناء تواجدهم داخل محيط اللجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستحقاق الانتخابي الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك اللواء الدكتور خالد مبارك انتخابات النواب 2025 انتخابات مجلس النواب جميع الجهات المعنية محافظ جنوب سيناء محافظة جنوب سيناء

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية غدا الأربعاء

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بصفقات كبيرة فى العمل

أول طعن بدائرة الباجور فى المنوفية، مرشح يطعن على خروقات انتخابية ويوثقها بمحضر رسمي وفلاشة (مستند)

الائتلاف المصري: تزايد حركة نقل الناخبين إلى محيط اللجان في المناطق الريفية

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 9

مجلس الذهب العالمي: توقعات بوصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار لهذا السبب

نداء الكنانة 1، قصة بيان ضد مصر استعان به ترامب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الصلاة على وقتها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية