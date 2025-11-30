الأحد 30 نوفمبر 2025
أخبار مصر

"الريف المصري الجديد" تقدم 1000 كشف مجاني لأهالي الطور بجنوب سيناء

مبادرة مصر في عيوننا
مبادرة مصر في عيوننا
تواصل شركة تنمية الريف المصرى الجديد جهودها الهادفة إلى دعم المجتمع وتحسين جودة الحياة داخل مختلف مناطق المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، من خلال مجموعة من الأنشطة والمبادرات الخدمية الموجهة للأهالى من العاملين والمقيمين بأراضى الشركة، وكذلك للفئات الأولى بالرعاية فى المناطق المجاورة.

وفى هذا الإطار، شهدت مناطق المشروع خلال الأيام الماضية استمرار فعاليات القافلة الطبية المجانية “مصر فى عيوننا”، والتى أطلقتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد بالتعاون مع "مؤسسة ميرڤت سلطان للأعمال الخيرية"، من أجل توفير خدمات رعاية صحية شاملة لأهالى منطقة الطور والمناطق القريبة منها من الأشخاص والفئات الأولى بالرعاية.

وقد نجحت القافلة، على مدار يومين، فى إجراء ١٠٠٠ كشف عيون مجانى على الأهالى، شملت فحوصات طبية متخصصة على العين، وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل، إلى جانب توفير النظارات الطبية للحالات المستحقة، بالإضافة إلى تنفيذ العمليات الجراحية بالمجان للمستفيدين الأكثر إحتياجا.

تشمل المبادرة إجراء الفحوصات الطبية وصرف الأدوية وعمل النظارات الطبية للحالات المستحقة.. وإجراء العمليات الجراحية للمستفيدين الأكثر إحتياجًا بالمجان، وكذا تقديم كافة صور الدعم الطبى اللازم لأبناء المنطقة، مما يعزز من جودة الحياة ويحسن من مستوى الرعاية الصحية فى مناطق الريف المصرى الجديد.

وأكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن الشركة حريصة على تعزيز دورها المجتمعى داخل مناطق المشروع القومى، قائلًا: “إن ما نقوم به ليس مجرد نشاط خيرى، بل هو جزء أساسى من رؤية الشركة لبناء مجتمع متكامل يتمتع بخدمات صحية وتنموية حقيقية.”

وأضاف اللواء عمرو عبد الوهاب: “نسعى إلى أن يشعر كل مواطن داخل مناطق المشروع بأن هناك جهة تعمل من أجله وتدعمه، وتلبى إحتياجاته بشكل مستمر ودون تمييز.”

وأشار اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن النجاح الكبير للقافلة الطبية يعكس حجم الإحتياج وأهمية تكرار هذه المبادرات بانتظام، موضحًا: “تقديم ١٠٠٠ كشف طبى وصرف أدوية وإجراء عمليات جراحية بالمجان رسالة دعم منا واضحة لأهالينا فى هذه المناطق.”

وتابع اللواء عمرو عبد الوهاب: “التعاون المثمر مع "مؤسسة ميرڤت سلطان للأعمال الخيرية" كان له دور كبير فى توسيع نطاق الخدمات الطبية وتحقيق أعلى إستفادة للأهالى.”

كما أكد رئيس مجلس الإدارة أن تحسين جودة الحياة داخل مجتمعات المشروع يأتى على رأس أولويات الشركة، قائلًا: “هدفنا هو تحويل مناطق الاستصلاح إلى مجتمعات حقيقية مزودة بكل مقومات الحياة، وفى مقدمتها خدمات الرعاية الصحية.”

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى خطط مستقبلية موسعة للمسئولية المجتمعية للشركة: “سنواصل إطلاق المزيد من القوافل الطبية فى مختلف مناطق المشروع خلال الفترة المقبلة، كما سنعمل على إضافة مبادرات تنموية وخدمية أخرى، بما يجعل مشروع المليون ونصف فدان نموذجًا متكاملًا للتنمية الزراعية والعمرانية والإنسانية.

الجريدة الرسمية