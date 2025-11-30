الأحد 30 نوفمبر 2025
كيفن هاسيت: أتمنى أن يختارني ترامب لشغل منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

كيفن هاسيت وترامب،
كيفن هاسيت وترامب، فيتو
الاحتياطي الفيدرالي، أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، الأحد، إنه سيكون سعيدا فى حال اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخلافة جيروم باول، في منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي".

كيفين هاسيت المرشح الأوفر حظا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي

وجاءت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، لقناة "فوكس نيوز"، بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي، أنه المرشح الأوفر حظا لخلافة جيروم باول، الذي من المقرر أن تنتهي ولايته العام المقبل.

رؤية ترامب القائمة على ضرورة خفض تكاليف الاقتراض

تتجه الأنظار بقوة نحو كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع داخل الدوائر المقربة من الرئيس دونالد ترامب على أنه المرشح الأوفر حظًا لقيادة أقوى بنك مركزي في العالم.

اقرأ أيضا: 

كيفن هاسيت.. كل ما تريد معرفته عن المرشح الأقرب لرئاسة الفيدرالي بعد باول

ويعد هذا التعيين المحتمل أكثر من مجرد تغيير إداري، فهو يجسد محاولة واضحة لتثبيت حليف موثوق يتبنى علنًا رؤية ترامب القائمة على ضرورة خفض تكاليف الاقتراض، في تناقض حاد مع التوترات التي سادت علاقة الرئيس بسلفه جيروم باول.

محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي يظهر انقساما بشأن خفض أسعار الفائدة

أمريكا تمر بأسوأ ركود، وخبير اقتصادي يحذر: قرار الفيدرالي القادم صعب ولن يكون بالإجماع

 

 

