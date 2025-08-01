السبت 02 أغسطس 2025
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اقتصاد

استقالة مفاجئة داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي

ترامب ورئيس الفيدرالي،
ترامب ورئيس الفيدرالي، فيتو

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن أدريانا كوجلر، أحد أعضائه البارزين، ستستقيل من منصبها في 8 أغسطس المقبل، لتعود إلى العمل الأكاديمي في جامعة جورج تاون.

 

خطوة غير متوقعة

 وتُعد هذه الخطوة غير متوقعة، خاصة أن ولايتها لم تكن لتنتهي قبل يناير القادم، ما يمنح الرئيس الجمهوري دونالد ترامب فرصة مبكرة للتأثير على تركيبة مجلس إدارة البنك المركزي.

 

فرصة كبيرة لترمب

وتشير تقارير  «أكسيوس» الأمريكي إلى أن هذا التطور يمنح ترامب فرصة لترشيح شخصية محسوبة عليه في مجلس الاحتياطي، قبل نهاية ولاية رئيس البنك جيروم باول في مايو المقبل، مما قد يغير توازن القوى داخل المجلس.

كوجلر، التي شغلت في السابق منصب كبير الاقتصاديين في وزارة العمل، كانت قد عُينت من قبل الرئيس الديمقراطي جو بايدن عام 2023، ولم تشارك في اجتماع السياسة النقدية الأخير بسبب ما وُصف بـ"ظرف شخصي".

 

تحركات ترامب وتوقعات الأسواق

ووفق أكسيوس، يفكر حلفاء ترامب بالفعل في ترشيح ما يُسمى بـ"رئيس ظل" للبنك المركزي، ليكون جاهزًا لخلافة باول فورًا. 

 

مستقبل القيادة في الفيدرالي 

ومع تزايد التكهنات حول مستقبل القيادة في الاحتياطي الفيدرالي، فإن الأسواق المالية والمستثمرين سيكونون في حالة ترقب لما سيقوم به ترامب، خاصة أن أي تغيير في القيادة قد يعني تحولًا في توجهات السياسة النقدية الأمريكية في الفترة المقبلة.

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