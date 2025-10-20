المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: من المرجح أن ينتهي الإغلاق الحكومي هذا الأسبوع

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، اليوم الاثنين: إن الإغلاق الحكومي من المرجح أن ينتهي في وقت ما خلال هذا الأسبوع.

الإغلاق الحكومي في أمريكا

وأضاف هاسيت في مقابلة مع برنامج «Squawk Box» على CNBC، أنه إذا لم يحدث ذلك، فقد تفرض إدارة ترامب إجراءات أقوى لإجبار الديمقراطيين على التعاون.

أولويات التمويل الفيدرالي

وتأتي هذه التصريحات في الأسبوع الثالث من الإغلاق الحكومي، الذي لا يزال مستمرًا بلا نهاية واضحة في ظل صراع حزبي في مجلس الشيوخ حول أولويات التمويل الفيدرالي.

يرغب الجمهوريون في تمرير قرار قصير الأمد لاستئناف التمويل بالمستويات الحالية، بينما يشترط الديمقراطيون أن يشمل أي مشروع قانون مؤقت إنفاقًا إضافيًا على الحماية الصحية، بما في ذلك تمديد الائتمانات الضريبية الموسعة لقانون الرعاية الميسّرة التي ستنتهي بنهاية العام.

وقال هاسيت، إنه تلقى معلومات من مجلس الشيوخ تفيد بأن الديمقراطيين اعتبروا أن التصويت لإعادة فتح الحكومة قبل احتجاجات لا للملوك واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد ضد الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع سيكون ذو تأثير سلبي على الصورة العامة.

وأضاف هاسيت: «هناك احتمال أن تتوحد الأمور هذا الأسبوع، وبسرعة كبيرة، فالديمقراطيون المعتدلون سيتقدمون لإعادة فتح الحكومة، وعندها يمكننا التفاوض على السياسات التي يرغبون في التفاوض عليها وفق الإجراءات المعتادة».

قال هاسيت: «أعتقد أن إغلاق الحكومة الذي تسبب فيه شومر من المرجح أن ينتهي في وقت ما هذا الأسبوع»، في إشارة إلى زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ديمقراطي من نيويورك، الذي يحمله الجمهوريون مسؤولية توقف التمويل.

وأضاف: «ولكن إذا لم يحدث ذلك، أعتقد أن البيت الأبيض سيضطر، بالتعاون مع رئيس ميزانية البيت الأبيض راسل فوت، إلى النظر عن كثب في إجراءات أقوى يمكننا اتخاذها لإجبارهم على العودة إلى طاولة المفاوضات».

وتشير تصريحات هاسيت إلى أن الديمقراطيين يبحثون عن توقيت سياسي مناسب لإنهاء معركة الإغلاق. ومع ذلك، ومع ظهور العديد من استطلاعات الرأي التي تحمل ترامب والجمهوريين المسؤولية عن الجمود، وتشير إلى دعم قوي لتمديد إعانات التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الميسرة، فإن الديمقراطيين لم يتراجعوا في الغالب.

وقال شومر لموقع «Punchbowl News» في وقت سابق من هذا الشهر: «كل يوم يمر يكون أفضل بالنسبة لنا، لأننا فكرنا في هذا منذ وقت طويل وعرفنا أن الرعاية الصحية ستكون محور الاهتمام في 30 سبتمبر وأعددنا لذلك».

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، جمهوري من داكوتا الجنوبية، الأسبوع الماضي إنه عرض على القادة الديمقراطيين التصويت على تمديد الاعتمادات الضريبية لمشروع «أوباما كير» مقابل إعادة فتح الحكومة.

لكن كبار الديمقراطيين يبدو أنهم يرفضون اقتراح ثون، وبدلا من ذلك يطالب بعض الديمقراطيين ترامب بالمشاركة شخصيًا في المفاوضات.

وقال هاسيت اليوم الاثنين إن ترامب كان نشطا جدا طوال هذه العملية، لكنه يرى أيضا أن هذه مسألة يجب أن يعمل مجلس الشيوخ على حلها.

