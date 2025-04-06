الأحد 06 أبريل 2025
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خارج الحدود

الرسوم الجمركية، 50 دولة تتواصل مع إدارة ترامب لبدء مفاوضات تجارية

ترامب وكيفن هاسيت،
ترامب وكيفن هاسيت، فيتو

الرسوم الجمركية، أكد مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، كيفن هاسيت، اليوم، أن أكثر من 50 دولة تواصلت مع إدارة البيت الأبيض لبدء مفاوضات تجارية.

الرسوم الجمركية وخفض الفائدة فى أمريكا

ونفي مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي في مقابلة مع "إي بي سي نيوز": أن تكون رسوم دونالد ترامب الجمركية وسيلة غير مباشرة للضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

كما أوضح كيفن هاسيت، أن ترامب قرر عدم تطبيق رسوم على روسيا بسبب المفاوضات الحالية مع أوكرانيا.

انخفاض سوق الأسهم منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية

وقلّل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، من شأن انخفاض سوق الأسهم منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، وقال إنه "لا يوجد سبب" لتوقع حدوث ركود اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية، حسب ما نقلت رويترز.

وكان ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ابتداء من يوم السبت، مع تطبيق رسوم فردية على 60 دولة أخرى خلال أسبوع.

وبشكل مفاجئ ارتفع معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة من 2.5% إلى ما يزيد عن 20%.

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