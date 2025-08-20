ترامب يطالب باستقالة عضوة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لهذا السبب

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، باستقالة عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وعضوة لجنة السياسة النقدية، ليزا كوك، في خطوة تصعيدية جديدة ضد بعض مسؤولي الفيدرالي.

تزوير مستندات مصرفية وسجلات ملكية

جاء ذلك بعد اتهام رئيس وكالة تمويل الإسكان بيل بولتي، المعين من الرئيس الأمريكي، لعضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بـ"تزوير مستندات مصرفية وسجلات ملكية للحصول على شروط قرض ميسرة" ضمن قضيتين ترتبطان بقروض عقارية، بحسب وكالة بلومبرج.

الاحتيال في القروض العقارية

وطالب رئيس وكالة تمويل الإسكان، وزارة العدل بفتح تحقيق جنائي في القضية، معتبرا أن الاحتيال في القروض العقارية جريمة يعاقب عليها القانون.

وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، التابعة له: "يجب على كوك أن تستقيل الآن!!!"

تعزيز سيطرة ترامب على الفيدرالي

وفي حالة استقالة ليزا كوك، سيتيح ذلك للرئيس الأمريكي تعزيز سيطرته على الاحتياطي الفيدرالي من خلال ترشيح شخصين من جانبه لشغل مقعدين شاغرين، على أمل أن يدفع ذلك الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة بشكل أسرع من أجل دعم سياساته الاقتصادية، التي تتضمن فرض تعريفات جمركية وخفض الضرائب على الأغنياء.

واستغل الرئيس الأمريكي استقالة محافظة في الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوجلر، منذ أسابيع، لتعيين مستشاره الاقتصادي المقرب ستيفن ميران قبل موعد التجديد الرسمي للمنصب في يناير المقبل، ولا يزال تعيين ميران في انتظار مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.

يأتي ذلك في الوقت الذي كرر فيه ترامب هجماته على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بسبب عدم خفض معدلات الفائدة، ويأمل في استبداله بشخص أقرب يتوافق مع سياسته عند انتهاء فترته في مايو 2026.

