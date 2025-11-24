أمريكا تمر بأسوأ ركود، وخبير اقتصادي يحذر: قرار الفيدرالي القادم صعب ولن يكون بالإجماع

18 حجم الخط

التحذير من أسوأ ركود، حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق، المستثمرين في الأسواق العالمية من أسوأ ركود تضخمي يحدث في أمريكا، حيث يتطلب هذا التضخم زيادة الفائدة مع وجود بطالة متزايدة تتطلب خفضها.

أمريكا تمر بأسوأ تضخم وقرار الفيدرالي سيكون صعب

وأكد هاني توفيق أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي المقبل سيكون صعبًا، ولن يكون هناك إجماع في قرار البنك الفيدرالي لأول مرة، مقترحًا أخذ الحيطة وعدم زيادة الاستثمار في الأسهم والدولار عن 25% من المحفظة.



وقال الخبير الاقتصادي عن أسوأ تضخم تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية: "فقط للمستثمرين في الأسواق العالمية: هناك بالتأكيد ركود تضخمي (أسوأ أنواع التضخم) Stagflation في أمريكا، (تضخم يتطلب زيادة الفائدة وبطالة تستلزم خفضها!!).



وعن قرار الفيدرالي الأمريكي المقبل، قال هاني توفيق: "قرار الفيدرالي القادم صعب، ولن يكون بالإجماع لأول مرة منذ زمن، وأقترح للتحوط عدم زيادة الأسهم والدولار عن ٢٥٪ من المحفظة".

السياسات النقدية الأمريكية تشهد فترة حرجة

يذكر أن السياسة النقدية الأمريكية تشهد فترة حرجة، وصفت بأنها "من أكثر فتراتها توترًا"، حيث يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنًا باتجاه خفض كبير في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بينما يستعد الاحتياطي الفيدرالي لجولته الحاسمة في ديسمبر، التي تتبلور ملامحها عن صراع داخلي غير مسبوق تتشكل داخل أروقة البنك المركزي الأمريكي، ما ينذر بحالة طويلة من الانقسامات حول مستقبل الفائدة والتي يقرها الفيدرالي الأمريكي في المرحلة المقبلة.

الفيدرالي الأمريكي في أزمة، فيتو



ويواجه الاقتصاد الأمريكي العديد من التحديات، منها البيانات الاقتصادية المتأخرة بفعل الإغلاق الحكومي، وتباين مؤشرات التوظيف والتضخم، ما جعل مشهد السياسات المالية الأمريكية يبدو أكثر تعقيدًا أمام صناع القرار.

وتراهن الأسواق على خفض قوي للفائدة في محاولة لإنعاش الأسواق وخفض التضخم، في الوقت الذي يواجه ذلك معارضة متصاعدة داخل الفيدرالي، حيث حذر المعرضين من المخاطر التضخمية، مؤكدين أن التسرع قد يعيد إشعال الضغط على الأسعار ويسبب ارتفاعها.

والنقاشات الدائرة الآن داخل لجنة السوق المفتوحة، تعكس انقسامات عميقة، قد تمتد إلى عام 2026، وتؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الفيدرالي، الذي يواجه انقسامات حادة في السياسات النقدية.

وفي تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أكد أنه يتوقع انخفاضًا كبيرًا في أسعار الفائدة، بمجرد تولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد في مايو المقبل، ويشير تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

بينما يشهد الفيدرالي الأمريكي انقسامات ومعارضة متزايدة لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، ما يشير إلى عدم حصول ترامب على ما يريده، حيث يواجه مقاومة داخلية أكبر من أي قرار آخر، خلال فترة ممتدة لثماني سنوات تقريبًا، وقد يستمر هذا الانقسام حتى العام المقبل، مما يعني أن مجرد تغيير رئيس الفيدرالي الأمريكي لن يضمن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

