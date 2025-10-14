الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

جيروم باول: السياسة النقدية أمام مفترق طرق محفوف بالمخاطر بسبب الرسوم الجمركية

رئيس الفيدرالي الأمريكي
رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن السياسة النقدية أمام مفترق طرق محفوف بالمخاطر، مضيفا أن التصورات بشأن سوق العمل الأمريكية لا تزال في مسار نزولي، وأكد أن البيانات لا تظهر تحسنا منذ سبتمبر.

الرسوم الجمركية تزيد الضغوط التضخمية

باول ألمح إلى أن مؤشرات التوظيف والتسريح تظل منخفضة، والبيانات تشير إلى أن الرسوم الجمركية تزيد الضغوط التضخمية.

وأشار باول إلى أن مؤشرات النمو الاقتصادي قبل الإغلاق الحكومي كانت إيجابية، وأن مسار السياسة النقدية مرهون بالبيانات وتقييم المخاطر.

جيروم باول: الفيدرالي متيقظ لاحتمال تسبب رسوم ترامب الجمركية في آثار تضخمية مستمرة

ترامب: الولايات المتحدة أصبحت أغنى دولة في العالم بعد فرض الرسوم الجمركية

رئيس الاحتياطي الفيدرالي كشف أن البنك المركزي قد يتوقف عن تقليص ميزانيته العمومية في الأشهر المقبلة.

الجريدة الرسمية