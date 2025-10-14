جيروم باول: السياسة النقدية أمام مفترق طرق محفوف بالمخاطر بسبب الرسوم الجمركية

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن السياسة النقدية أمام مفترق طرق محفوف بالمخاطر، مضيفا أن التصورات بشأن سوق العمل الأمريكية لا تزال في مسار نزولي، وأكد أن البيانات لا تظهر تحسنا منذ سبتمبر.

الرسوم الجمركية تزيد الضغوط التضخمية

باول ألمح إلى أن مؤشرات التوظيف والتسريح تظل منخفضة، والبيانات تشير إلى أن الرسوم الجمركية تزيد الضغوط التضخمية.

وأشار باول إلى أن مؤشرات النمو الاقتصادي قبل الإغلاق الحكومي كانت إيجابية، وأن مسار السياسة النقدية مرهون بالبيانات وتقييم المخاطر.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي كشف أن البنك المركزي قد يتوقف عن تقليص ميزانيته العمومية في الأشهر المقبلة.

