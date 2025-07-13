بعد تجاوزه تكاليف تجديد مقر الفيدرالي.. هل ينجح ترامب في إقالة باول؟

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت اليوم الأحد: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه السلطة لإقالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إقالة مسببة إذا كانت هناك أدلة تدعم ذلك.

محاولة ترامب إقالة باول

وأضاف أن مجلس الاحتياطي أمامه الكثير من الأسئلة للإجابة عليها بشأن تجاوز تكاليف التجديد لمقره في واشنطن.

وقال هاسيت لبرنامج (ذيس ويك) على شبكة إيه.بي.سي إن أي قرار يتخذه ترامب لمحاولة إقالة باول بسبب ما تصفه الإدارة الأمريكية بأنه تجاوز للتكاليف بمبلغ 700 مليون دولار سيعتمد كثيرا على الإجابات التي نتلقاها على الأسئلة التي أرسلها روس فوت إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ويشغل فوت منصب مدير الميزانية في البيت الأبيض، وانتقد باول الأسبوع الماضي بسبب الإصلاحات الباهظة التي أجراها على مبنيي مجلس الاحتياطي الاتحادي وإجاباته على سلسلة من الأسئلة.

وقال ترامب مرارا إن على باول الاستقالة لأنه لم يخفض أسعار الفائدة.

وانتقد ترامب منذ توليه منصبه جيروم باول، ومارس عليه ولا يزال ضغوطًا عديدة من أجل الموافقة على خفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية واحدة على الأقل، بينما يرفض باول طلب ترامب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.