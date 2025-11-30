الأحد 30 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط قاتل زوجة شقيقه بالخطأ خلال مشاجرة في قنا

ضبط قاتل زوجة شقيقه
ضبط قاتل زوجة شقيقه بالخطأ في قنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط المتهم بقتل زوجة شقيقه بالخطأ في منطقة عزبة صالح بالمعنا، إثر مشاجرة نشبت حول ركنة موتوسيكل.

ضبط قضايا مخدرات وأسلحة نارية في الإسكندرية بقيمة 113 مليون جنيه

الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول عن متسولين وتعاطى مخدرات بالعامرية

 

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع سيدة في نجع عزبة صالح بقرية المعنا، فتم تكثيف جهود البحث والتحري لكشف ملابسات الحادث.

 

ضبط المتهم والتحقيقات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق، فيما كلفت وحدة المباحث بالتحري حول أسباب الواقعة وظروفها.

قنا المعنا عزبة صالح قتل زوجة شقيقه مشاجرة موتوسيكل ضبط المتهم النيابة العامة التحقيقات الجنائية أجهزة الأمن

