ضبط قاتل زوجة شقيقه بالخطأ خلال مشاجرة في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط المتهم بقتل زوجة شقيقه بالخطأ في منطقة عزبة صالح بالمعنا، إثر مشاجرة نشبت حول ركنة موتوسيكل.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع سيدة في نجع عزبة صالح بقرية المعنا، فتم تكثيف جهود البحث والتحري لكشف ملابسات الحادث.

ضبط المتهم والتحقيقات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق، فيما كلفت وحدة المباحث بالتحري حول أسباب الواقعة وظروفها.

