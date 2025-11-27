بروتوكول تعاون مع التنمية الصناعية، قرارات مجلس جامعة قنا في جلسته الأخيرة

18 حجم الخط

وافق مجلس جامعة قنا في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على عقد المؤتمر السنوي الثامن لكلية تربية قنا ( الدولي الخامس ) بعنوان (التعليم الأخضر الرقمي وإعداد المعلم - رؤى مبتكرة لبناء بيئة تربوية رقمية مستدامة ) وذلك في الفترة من 6 - 7 مايو 2026، وعلى عقد مؤتمر قسم المناهج وطرق تدريس التربية البدنية بكلية علوم الرياضة تحت مسمى (المناهج الذكية رؤية مستقبلية للارتقاء بعلوم الرياضة في جمهورية مصر العربية) خلال شهر أبريل 2026.



كما وافق المجلس على توقيع البروتوكولات الآتية:

بروتوكول التعاون بين جامعة قنا والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بروتوكول تعاون بين كلية العلوم جامعة قنا وكلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجى بجامعة القاهرة، بروتوكول تعاون بين كلية العلوم جامعة قنا والمعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، بروتوكول تعاون بين كلية العلوم جامعة قنا وكلية العلوم بجامعة القاهرة، بروتوكول تعاون بين كلية العلوم جامعة قنا ومعهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية بجامعة أسيوط، بروتوكول تعاون بين كلية العلوم جامعة قنا ومعهد علوم المواد والنانوتكنولوجى بجامعة أسيوط، بروتوكول تعاون بين كلية العلوم جامعة قنا وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف.

تعيينات جديدة بجامعة قنا

كما وافق المجلس على ترشيح الدكتورة أسماء سيد عبد الجليل المدرس بكلية العلوم لنيل جائزة المرأة التشجيعية في مجال الصحة والعلوم الصيدلية المقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للعام 2025، وترشيح الدكتورة عبير عبد المعز أحمد الأستاذ المساعد بكلية الزراعة، وذلك ضمن ترشيح نخبة من الخبراء الأساتذة المتخصصين لإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة من أفضل الخبراء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( يونسكو - الكسو - إيسيسكو ) مختلف المجالات لتكون مرجعًا معتمدًا عند الترشيح لتمثيل مصر في البرامج والفعاليات الدولية.



ووافق المجلس على إنشاء برنامج البكالوريوس في العلوم والتربية (تعليم العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM ) في تخصصات الفيزياء والكيمياء، والبيولوجي، الجيولوجيا، والرياضيات باللغة الإنجليزية برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية، وعلى اعتماد دليل سياسات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2025، وعلى تحويل المقر الخاص بمشروع السمان والمهجور منذ عدة سنوات دون استغلال إلى سوق تجارى مصغر تحت مسمى " يونى ماركت " يضم منافذ بيع متنوعة للسلع الأساسية لخدمة الطلاب والعاملين.

وتضمن المجلس عدة عروض تقديمية، حيث قدم الدكتور عصام الدين عبد الهادي العميد السابق لكلية الزراعة مشروع تدقيق مسمّيات البرامج الأكاديمية وتقديرات الدرجات العلمية للمرحلة الجامعية الأولى، والدراسات العليا بهدف تطويرها ومواءمتها مع الإطار القومي للمؤهلات وتعزيز جاهزية البرامج للاعتماد، كما قدّم المهندس علي فكرى مدير إدارة التحول الرقمي بالجامعة والمهندس جمال ملاك عرضا للتطبيق الالكتروني "صيانة" تناول عرض الجوانب الفنية المتعلقة بالتطبيق وصلاحياته، ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور محمد عمران المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، وفريق عمل التطبيق لجهودهم في تطوير منظومة العمل والتحول الرقمي داخل الجامعة، كما استمع أعضاء المجلس إلى عرض من الدكتورة نجلاء فارس، عضو هيئة التدريس بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، والتي قدّمت دليل أنماط التعلّم الذي تم إعداده لاستيفاء مؤشرات معايير الاعتماد المؤسسي للجامعة، وذلك بجهود فريق متخصص من قسم تكنولوجيا التعليم، ويهدف إلى تقديم تدريس تحفيز ومتميز يلبى أنماط تعلم الطلاب المختلفة، ويحقق أعلى عائد تعليمي.

ووافق المجلس أيضًا على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ بكلية التربية لكلًا من الدكتورة عزة أحمد صادق على، الدكتور على ثابت إبراهيم حفني، وعلى منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ بكلية العلوم للدكتور عادل محمد عبدالقادر، وعلى منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ بكلية الطب للدكتور محمد تاج الدين سعيد حسين، وعلى منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ بكلية التربية النوعية للدكتورة أماني أحمد عبدالعزيز محمد.

كما وافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من الدكتورة شيماء أحمد عبدالله رضوان بكلية الآداب، الدكتورة سلوى منصور محمد جاد المولى بكلية العلوم، الدكتورة سميرة صالح محمد أحمد بكلية التربية النوعية، والدكتورة ريهام فاروق سيد عاشور بكلية الطب.

وكذلك وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتورة شيماء محمد على محمد بكلية العلوم، الدكتور علي فاروق نجار علي بكلية التربية النوعية، وعلى التعيين في وظيفة مدرس بكلية الطب لكل من الدكتورة أسماء رجب عبدالعزيز،الدكتورة غادة عادل محمد أحمد، الدكتور محمد عبدالعزيز محمد خلف الله، الدكتور محمد رجب فيهم فندى، الدكتور محمد على امبارك على، الدكتور يحيى أحمد يحيى أحمد، الدكتور حافظ بدوى حافظ محمد، الدكتور عمر أحمد محمد أحمد، الدكتور أحمد عدنان سعد زغلول، وعلى التعيين في وظيفة مدرس بكلية الهندسة لكل من الدكتور مصطفي غزالي علي غزالي، الدكتور أحمد الحسيني محمد حسن تحلب، الدكتور طانيوس الفونس أيوب مسعد، وعلى تعيين الدكتورة إيمان سعد حسن سنوسي في وظيفة مدرس بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.



وقرر المجلس منح درجة الدكتوراه لعدد(9) باحثين، ومنح درجة الماجستير لعدد (38) باحث من مختلف كليات الجامعة، وعلى منح الطلاب الناجحين ( دور ثان ) دبلوم ( الميكروبيولوجيا التطبيقية ) من كلية العلوم وعددهم ( 39 ) طالب وطالبة، وعلى منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2025 بكلية العلاج الطبيعي درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي وعددهم ( 28 ) طالب وطالبة.

